Entuziasti združili moči za prihodnost slovenskega boksa

Potem ko je bilo v zadnjem času videti, da je slovenski profesionalni boks vse od odhoda v športni pokoj nekdanjega svetovnega prvaka Dejana Zavca nekoliko v zatonu, so se naši boksarski entuziasti odločili združiti moči in pripraviti dogodek, ki bi lahko pomenil odskočno desko za talentirane borce s "sončne strani Alp". Sobotni dogodek na Ptuju bodo tako skupaj organizirale promocije Dejan Zavec Boxing, Ciuha Boxing in Pučko Boxing, na njem pa bo nastopilo pet slovenskih boksarjev proti tekmecem iz Srbije.

"V soboto pričakujem še en boksarski spektakel na Ptuju. Vesel sem, da je ideja o slovenskem profesionalnem boksu dobila nove razsežnosti. Veliko je povpraševanja s strani boksarjev, navijačev, sponzorjev, odpirajo se nove promocijske hiše in to je samo začetek neke nove odlične zgodbe. Profesionalni boks je eden najbolj popularnih športov na svetu in je že bil čas, da vstopi na slovenski trg," je pred dogodkom za 24ur.com povedal trener in boksarski promotor Sašo Pučko.

Kot zadnji se je sicer organizaciji dogodka pridružil Andraž Ciuha, glavni trener in lastnik ljubljanske telovadnice Golden Gloves Gym, ki pa ima tudi s svojo promocijo Ciuha Boxing visoke cilje: "V Sloveniji želimo organizirati redne dogodke profesionalnega boksa, ki jih do zdaj praktično ni bilo. To je moj prvi cilj. Želimo organizirati lokalne dogodke in tudi slovenskemu občinstvu čim bolj predstaviti profesionalni boks. Doslej smo pri nas imeli predvsem dogodke v olimpijskem boksu, a prepričan sem, da imamo Slovenci tudi v profesionalnem boksu ogromno potenciala. Imamo kakovostne boksarje v olimpijskem boksu, ki lahko naredijo uspešen prehod tudi med profesionalce."