EOC: Kocijančič je pustil ogromno vrzel v olimpijskem gibanju

Janeza Kocijančiča se spominjajo kot osmega predsednika, ki je kot član izvršnega komiteja v EOC deloval od leta 2005. Dvanajst let kasneje pa je bil soglasno izvoljen za njenega predsednika.

"V svojem mandatu je Kocijančič bdel nad uspešno izvedbo drugih evropskih iger v Minsku ter evropskega olimpijskega festivala mladih v Bakuju in Sarajevu,"so zapisali pri Evropskih olimpijskih komitejih (EOC).

"Pustil je ogromno vrzel v olimpijskem gibanju," je ob smrti 78-letnega visokega funkcionarja dejal generalni sekretar EOC Raffaele Pagnozzi. "Spominjali se ga bomo po strokovnosti, modri viziji in po razumevanju raznolikosti med evropskimi državami. Njegovo kulturno in zgodovinsko znanje je v veliki meri koristilo športnemu gibanju v Evropi in ga pripeljalo do uglednega položaja v svetu," je še dodal Pagnozzi.

Kocijančiča si bodo zapomnili tudi po neomajnem prepričanju v moč športa in enotnost olimpijskega gibanja, zunaj Evropske unije pa je vselej opozarjal na izboljšave na področju športa na stari celini, so še poudarili iz EOC. Izrazili so iskreno sožalje Kocijančičevi družini, ženi Andreji, sinu Gorazdu ter hčerki Niki, ter vsem ostalim sorodnikom ter znancem.