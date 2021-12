Dončićev lahkoten korak je sprožil verižno reakcijo za zmago

Pelicansi postajajo zdravilo za muke Mavericksov, saj so jih ti premagali že osemkrat na zadnjih devetih srečanjih. Trener Jason Kidd je tokrat v prvo peterko namesto Tima Hardawaya mlajšega (16 točk, podaja, 2 skoka) postavil Reggieja Bullocka (6 točk, podaja, 2 skoka, ukradena žoga). Zamenjava je morda koristila obema, saj sta po komaj 21-odstotnem metu od daleč na prejšnjih šestih tekmah tokrat skupaj zadela šest od desetih metov za tri točke. Toda pravi razlog za navdihujočo igro je bil eksploziven začetek Dončića (28 točk, 14 podaj, 4 skoki, ukradena žoga), ki je nemudoma začel nizati koše in podaje. Že v prvi četrtini je zadel sedem od osmih metov in podal šestkrat ob devetih koših preostalih Mavericksev. " Luka je bil fenomenalen, tekmo je začel vroč, delil je žogo, začel s pravo energijo za moštvo in sprožil verižno reakcijo za vse, " je Kristaps Porzingis (20 točk, 2 podaji, 10 skokov, 2 blokadi) pohvalil soigralca.

Moštvo, ki zadnje tekme ni in ni zmoglo zadeti, je v New Orleansu podrlo rekord kluba s kar 68,7-odstotnim metom, kar pomeni, da so v povprečju zgrešili le vsakega tretjega. Pa še to je "pokvarilo" le nekaj zgrešenih trojk Porzingisa (zadel je eno v šestih metih) in Dončića (dve od petih), za dve točke so zadeli kar 79,6 odstotka metov, kar je tretji najboljši dosežek v zgodovini NBA. "Odzvali smo se krasno, igrali z veliko energije," je takoj po koncu tekem dejal nasmejani Slovenec. Po njegovih besedah je bil ključ do zmage obramba, "igrali smo jo odlično, sploh prvi polčas, tako moramo nadaljevati tudi naprej, dobra obramba pelje k dobremu napadu." Podobno je menil tudi Kidd, "vse se je začelo s čvrsto igro v obrambi, v prvem polčasu jim nismo dopustili hitrih košev ob prehodu v obrambo. Luka pa je dal ton tekmi, nocoj je bil spet Luka."

Poudaril je, da je vedno veliko govora o statističnih podrobnostih, "toda vse se začne s pravim duhom. Fantje so od prvega sodniškega meta do konca dali vedeti, da so povsem v tekmi. V zadnjih dneh smo govorili o tem, da ob slabih rezultatih postanemo tiho, moramo pa spodbujati drug drugega." Tokrat se je duh vrnil v telesa, Dončić je znova igral lahkotno v napadu in čvrsto v obrambi, za sabo pa potegnil celotno moštvo. Žoga je krožila, odprti meti, ki so se prepogosto odbijali od obroča, pa serijsko drseli vanj. Ne samo Hardaway in Bullock, od daleč so bili natančni Dorian Finney-Smith (6 točk, 4 podaje, 2 skoka in ukradeno žogo), ki je zadel oba poskusa za tri, Jalen Brunson (17 točk, 3 podaje) je zadel tri od štirih, Sterling Brown (8 točk, podaja, 5 skokov, ukradena žoga) dva od treh. In kadar Mavericksi, ki imajo nalogo igrati obrambo in zadevati za tri točke, svoje delo opravijo z odliko, Dallas zmaguje.

Obramba, ki je povsem ustavila najboljšega strelca New Orleansa Jonasa Valančiūnasa (6 točk, podaja, 5 skokov, ukradena žoga), je imela le eno veliko luknjo. Brandon Ingram (29 točk, 3 podaje, 2 skoka) je s preveliko lahkoto prihajal do meta in na koncu z 29 točkami postal najboljši strelec tekme, a je bil to le blažev žegen ob hudem porazu. Hkrati pa opozorilo, da mora Dallas do konca sezone najti branilca, ki bo lahko v končnici ustavljal nevarna krila tekmecev. Kar sta že prejšnji sezoni pokazala Kawhi Leonard in Paul George. Morda je to priložnost, da se izkaže Bullock, čeprav je Kidd po tekmi dejal, da ni imel v mislih obrambe, "pač pa košarko, ni obrambe ali napada, le preizkušanje, ali lahko Reggieju okrepimo samozavest", ko ga je postavil v prvo peterko. Tudi Dončić ni dajal velikega pomena menjavi, "sezona traja 82 tekem, moramo preizkušati nove postave, včasih pomaga, včasih ne."