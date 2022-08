Evforija v Stožicah: Zadonela slovenska himna, vzkliki in harmonika

V Stožicah ob pričetku prvenstva vlada izjemno vzdušje. Športni rekviziti, dresi in slovenske zastave so obarvali dvorišče arene Stožice. Glasna glasba, slovenska pesem in harmonika so naznanili začetek največjega športnega dogodka letos pri nas – svetovnega prvenstva v odbojki za moške. Na tribunah so pa tudi prav posebni gosti spektakla. Naši gasilci in vsi, ki so se borili z ognjenimi zublji na Krasu. Odbojkarji so jih namreč v znak zahvale povabili na otvoritveno tekmo.

V Stožicah je takole zadonela slovenska himna, ki je naznanila pričetek tekme med Slovenijo in Kamerunom. Poleg zvestih navijačev tribune polnijo tudi gasilci, pa ne zaradi tega, ker bi bilo treba kaj gasiti, čeprav je vzdušje razgreto, ampak zaradi srčne note. Gasilci in gasilke ter ostali člani enot in služb sistema zaščite in reševanja, ki so bili na Krasu, so od naše odbojkarske reprezentance dobili posebno vabilo na otvoritveno tekmo. Svetovno prvenstvo v Odbojki tako dobiva še novo dimenzijo - solidarnost in prijateljstvo. "Upamo, da zmagamo. Napovedujemo izid 3:0," je bila navdušena ena izmed prostovoljnih gasilk. Tudi drugi gasilci, ki so se pred mesecem dni z ognjenimi zublji bojevali na Krasu, so se vabilu odbojkarjev navdušeno odzvali, v Stožice jih je prišlo skupaj z drugimi predstavniki ostalih interventnih služb okoli 1500. "Mi gasilci se počutimo odlično. Zelo smo hvaležni povabila in z veseljem smo se udeležili tekme," so bili pred pričetkom tekme navdušeni gasilci. "Nad vabilom smo bili zelo pozitivno presenečeni, hkrati pa tudi veseli, da so se na odbojkarski zvezi spomnili na nas," je povedal eden izmed prostovoljnih gasilcev, ki je na tekmo prišel opremljen z navijaškimi rekviziti in spočitim grlom. Navijači so se sicer pred dvorano začeli zbirati že popoldne. Za ogrevanje navijačev so bili danes zadolženi glasbeniki skupine Orlek, ki pravijo, da so tudi sami veliki ljubitelji odbojke. "To prvenstvo je čisto nekaj posebnega. Kajti šport Slovence združuje," je povedal član skupine Orlek, ki se je veselil nastopa pred odbojkarskimi navijači.