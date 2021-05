Fabia Quartararoja čaka manjši operativni poseg

Dirkači razreda motoGP so ostali v Jerezu na enodnevnem testu, ki pa ga je izpustil osmoljenec dirke za Veliko nagrado Španije, Fabio Quartararo. Francoz je bil zaradi bolečin v desni roki med dirko ob zmago in tudi vodstvo v skupnem seštevku prvenstva motoGP. Dirkač Yamahe je v Franciji opravil zdravniški pregled. Težavo bodo poskusili rešiti z manjšim operativnim posegom in njegov nastop na naslednji dirki v Le Mansu naj ne bi bil vprašljiv.

