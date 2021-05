Finale Lige prvakov: v Istanbulu, Londonu, Portu ali Lizboni?

18 dni pred finalom Lige prvakov, v katerem se bosta udarila Manchester City in Chelsea, se še vedno ne ve, ali ga bo gostil Istanbul, ki so ga za gostitelja potrdili lani. Ker je zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo, prihod angleškim navijačem v Turčijo praktično onemogočen, se pojavlja vse več indicev, da se bo prizorišče spektakla prestavilo. Med drugim naj bi bili v igri London, Porto in Lizbona. Jure Balkovec, slovenski reprezentant in nogometaš istanbulskega Fatiha Karagümrüka, s katerim smo se pogovarjali po videokonferenci, sicer še vedno upa, da bo finale na Olimpijskem stadionu Ataturk, kjer domuje njegov klub.

