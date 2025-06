Finale spremljali tudi v Ljubljani: nekateri razočarani, drugi veseli

Ne le v Münchnu, veselo, predvsem pa glasno, je bilo tudi v Ljubljani. Na Pogačarjevem trgu so lahko navijači italijanskega Interja in francoskega PSG-ja, pa tudi vsi ostali, spremljali tekmo. Po njej so bili nekateri razočarani, drugi nepopisno veseli. Na koncu pa skupna točka navijačev: druženje in odlično vzdušje, ki se je nadaljevalo tudi po zadnjem sodniškem žvižgu.