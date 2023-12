V ligi NBA bo prvi vrhunec sezone že v noči na nedeljo. Moštvi Indiana Pacers in Los Angeles Lakers se bosta udarili za zmago na medsezonskem turnirju. Finalna tekma, ki jo boste v živo od 2.30 naprej lahko spremljali na Kanalu A in VOYO, bo v Las Vegasu. Vse oči bodo uprte v obračun prvih zvezdnikov obeh ekip: 38-letnega veterana LeBrona Jamesa in petnajst let mlajšega Tyresa Haliburtona.

Finale v Las Vegasu (medsezonski turnir NBA)