Finale vzhoda: Miami za zmago potrebuje Dragićeve koše

Miami ima razvado, da si v prvem polčasu izkoplje jamo z dvomestnim zaostankom, nato pa v drugem juriša, da se izkoplje iz nje. Obe zmagi sta bili sad herojstev Jimmyja Butlerja in Bama Adebaya ob izteku srečanj, tako da bi bil rezultat zlahka tudi tri proti nič za Boston. Ta je ob vrnitvi Haywarda dobil dodatno širino v napadu in razbremenil Jaysona Tatuma, Kembo Walkerja, Marcusa Smarta in Jaylena Browna. Slednji je v soboto znova odkril, da je atletsko krilo in postal ost napada, ki sedaj lahko grozi s toliko strani, da obramba Miamija le težko kroti vse nevarnosti. Visoki in spretni branilci ter krila Celticsov imajo prednost pred Heati, ti so precej boljši le pod košem, kjer Boston doslej ni vedel kako ustaviti Adebaya.

Po koncu četrtega srečanja bo prav tako jasno, ali je imel napad Miamija v soboto slab večer, ali pa je obramba Bostona odkrila kako ustaviti nasprotne strelce. Smart se je osredotočil na Gorana Dragića, ki je po tekmi sicer dejal, da to ni bil razlog za manj učinkovit strelski večer. Prednost Floridčanov je večja globina moštva in njihov strelski dež, ko imajo ogrete roke, prav tako so telesno bolje pripravljeni in jih ne zdela utrujenost tako kot Celticse, ki so vidno ugašali v zadnji četrtini tekem. Dodatni dnevi počitka so jih osvežili po napornem polfinalu s Torontom, vrnitev Haywarda podaljšala njihovo klop.