Hungaroring slavi štirideseto obletnico prve dirke Formule 1

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bila prva želja Sovjetska zveza in dirka v Moskvi. Izbrana je bila že lokacija v bližini takratnega stadiona Lenin, zdaj znanim pod imenom Lužniki. A na koncu so se sovjetske oblasti z Leonidom Brežnjevom odločile, da ostanejo zveste svojemu modelu športa.

Slavica Ecclestone FOTO: Profimedia

Formula 1 je že temeljila na sponzorstvu, televizijskih pravicah in zasebnem kapitalu, kar je bilo planskemu gospodarstvu tuje, manjkala je tudi ustrezna infrastruktura in do dogovora ni prišlo. Žena Bernieja Ecclestona Slavica Ecclestone je bila zagovornica svoje Jugoslavije in dirkališča Grobnik pri Reki, kjer je preživela del svoje mladosti, a tudi ta ideja v resnici ni nikoli zaživela.

A Ecclestone ni obupal, saj je v času hladne vojne ostal ujet v zahodnem delu Evrope, na vzhodu pa je videl nove trge in dodatne prihodke. Nekdanjemu prodajalcu rabljenih vozil je uspelo prodreti na dokaj liberalni madžarski trg.

Leta 1986 gostili prvo dirko

Partijsko vodstvo na Madžarskem je kaj hitro videlo tudi promocijo in tržno vrednost dirke za državo. In Madžari so delo opravili ekspresno. V vsega devetih mesecih so zgradili dirkališče in leta 1986 gostili prvo dirko. "Opravili so odlično delo. Bili smo presenečeni, kako dobro so postorili prav vse," se je kasneje spomnil Ecclestone.

Bernie Ecclestone je bil dolgoletni šef Formule 1. FOTO: Profimedia

In Madžari so bili pri dogovorih in realizaciji izjemno fleksibilni. Prva različica je predvidevala dirko po mestnih ulicah Budimpešte, zaradi česar pa bi morali v gozdu Varosliget podreti del dreves in uradi so temu uspešno nasprotovali. Brazilski poslovnež madžarskih korenin Tamas Rohonyi, dolga leta promotor VN Brazilije, pa je Ecclestonu pomagal, da je navezal stike z Mogyorodom severovzhodno od Budimpešte.

Tamas Rohonyi je bil dolga leta promotor dirke Formule 1 za VN Brazilije. FOTO: AP

Lokalno oblast je tam izvajala zadružna agrarna skupnost in v izročilu se je ohranila sicer nepreverjena izjava takratne vodje, ki je menda menila, da bo dirka skupnosti prinesla več denarja kot pa sajenje krompirja. Vsekakor pa se je izkazalo, da je imela pravo poslovno žilico.

S prodorom na vzhod je v prvi vrsti zaslužila Formula ena in Ecclestone, a svoje v produktu še zdaj vidijo tudi na Madžarskem, kjer v dirko zaradi promocije in ugleda države ter turizma še vedno vlagajo milijone. Letos bodo gostili že 41. veliko nagrado in daljšo tradicijo neprekinjenega prirejanja dirk ima le Monza. Do leta 2032 imajo tekmovanja zagotovljena.

Prizorišče priljubljeno med gledalci

In tudi zgodovina dirke, že dolga leta je dirka zaradi bližine priljubljena tudi pri slovenskih ljubiteljih te serije, ima lepo zgodovino. Uvodno dirko si je v nedeljo ogledalo kar 200.000 ljudi, ki so bili pripravljeni odšteti za tiste čase veliko denarja za vstopnice. Na koncu so videli brazilski dvoboj, Nelson Piquet pa je dobil napet obračun z rojakom Ayrtonom Senno.