Aktualni prvaki formule 1 predstavili nov dirkalnik

Dva dni pred začetkom uradnih predsezonskih testiranj so pri McLarnu predstavili podobo dirkalnika za sezono 2026. McLaren po osvojitvi naslova tradicionalno uspešno barvno shemo prenese v naslednjo sezono in tokrat ni prav nič drugače. Tudi v letu 2026 bo njihov dirkalnik oblečen v "papaja" barvo. "Hvala vsem predanim partnerjem, brez katerih preprosto ne bi mogli dirkati, navijačem za njihovo nenehno podporo ter naši ekipi, ki je neutrudno delala, da nas je pripeljala do te točke v razburljivi novi eri formule 1. Vsi se veselimo, da ga bomo videli na stezi," je ob predstavitvi dirkalnika povedal direktor ekipe Zak Brown.