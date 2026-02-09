Naslovnica
Formula 1

Aktualni prvaki formule 1 predstavili nov dirkalnik

Bahrajn, 09. 02. 2026 18.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
McLaren

Lanski konstruktorski prvak formule 1 McLaren je v spletnem dogodku, ki je bil prenašan iz Bahrajna, predstavil izgled dirkalnika, ki ga bosta v prihajajoči sezoni vozila aktualni prvak Lando Norris in tretji dirkač minule sezone Oscar Piastri.

Dva dni pred začetkom uradnih predsezonskih testiranj so pri McLarnu predstavili podobo dirkalnika za sezono 2026. McLaren po osvojitvi naslova tradicionalno uspešno barvno shemo prenese v naslednjo sezono in tokrat ni prav nič drugače. Tudi v letu 2026 bo njihov dirkalnik oblečen v "papaja" barvo. "Hvala vsem predanim partnerjem, brez katerih preprosto ne bi mogli dirkati, navijačem za njihovo nenehno podporo ter naši ekipi, ki je neutrudno delala, da nas je pripeljala do te točke v razburljivi novi eri formule 1. Vsi se veselimo, da ga bomo videli na stezi," je ob predstavitvi dirkalnika povedal direktor ekipe Zak Brown.

McLaren za leto 2026
McLaren za leto 2026
FOTO: Formula 1

Nad podobo vozila je navdušen tudi aktualni prvak formule 1 Lando Norris: "Izgleda odlično in vesel sem, da lahko nadaljujem z dirkanjem v barvah, ki so bile del našega velikega uspeha lani. Osvojiti prvenstvo z ekipo, s katero sem že od samega začetka, je bilo neverjetno. V to sezono vstopamo kot svetovni prvaki in navdušen sem, da vidim, kaj lahko dosežemo."

formula 1 mclaren predstavitev

