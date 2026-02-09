Aktualni prvaki formule 1 predstavili nov dirkalnik

Dva dni pred začetkom uradnih predsezonskih testiranj so pri McLarnu predstavili podobo dirkalnika za sezono 2026. McLaren po osvojitvi naslova tradicionalno uspešno barvno shemo prenese v naslednjo sezono in tokrat ni prav nič drugače. Tudi v letu 2026 bo njihov dirkalnik oblečen v "papaja" barvo. "Hvala vsem predanim partnerjem, brez katerih preprosto ne bi mogli dirkati, navijačem za njihovo nenehno podporo ter naši ekipi, ki je neutrudno delala, da nas je pripeljala do te točke v razburljivi novi eri formule 1. Vsi se veselimo, da ga bomo videli na stezi," je ob predstavitvi dirkalnika povedal direktor ekipe Zak Brown.
Nad podobo vozila je navdušen tudi aktualni prvak formule 1 Lando Norris: "Izgleda odlično in vesel sem, da lahko nadaljujem z dirkanjem v barvah, ki so bile del našega velikega uspeha lani. Osvojiti prvenstvo z ekipo, s katero sem že od samega začetka, je bilo neverjetno. V to sezono vstopamo kot svetovni prvaki in navdušen sem, da vidim, kaj lahko dosežemo."
