Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Aktualni svetovni prvak Formule 1 podaljšal sodelovanje z McLarnom

Ljubljana, 29. 08. 2026 12.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Lando Norris

Svetovni prvak v Formuli 1 Lando Norris je podaljšal pogodbo z moštvom McLarna in se zavezal, da bo za to ekipo vozil vsaj do konca sezone 2030. Britanec je novico potrdil ob robu družinskega dneva na sedežu ekipe v Wokingu.

Šestindvajsetletni Lando Norris za angleško ekipo vozi vse od leta 2019, doslej pa je v njenih bolidih zbral rekordnih 163 nastopov, več kot katerikoli drug voznik v zgodovini doslej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvestobo so nagradili tudi v ekipi, kjer so mu ob podaljšanju pogodbe podarili dirkalnik MCL39, s katerim je lani osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. "McLaren je moj dom," je v zvezi s tem dejal Norris, ki je dobil zadnji dve dirki za SP na Madžarskem in na Nizozemskem.

Preberi še Lahko Norris ubrani naslov prvaka?

Že marca lani je dolgoročno pogodbo z McLarnom podpisal tudi Avstralec Oscar Piastri, ki bo za britansko ekipo vozil vsaj do konca sezone 2028.

lando norris formula1 mclaren pogodba podaljšanje

Hamilton in Leclerc dobila razlog za obračun

24ur.com Trener Šeška podaljšal sodelovanje z Unitedom
24ur.com Nukić med zmaji še nadaljnje tri sezone
24ur.com Guardiola: Lanska sezona je neponovljiva
24ur.com McDavid podaljšal pogodbo z naftarji
24ur.com 57-letni Gordon Ramsay se je razveselil šestega otroka
Bibaleze.si Radost v družini Kelce: Pozdravili so malo Finnley
24ur.com Na Otoku v en glas: Nova dveletna pogodba za Mohameda Salaha
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907