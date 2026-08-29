Aktualni svetovni prvak Formule 1 podaljšal sodelovanje z McLarnom

Šestindvajsetletni Lando Norris za angleško ekipo vozi vse od leta 2019, doslej pa je v njenih bolidih zbral rekordnih 163 nastopov, več kot katerikoli drug voznik v zgodovini doslej.
Zvestobo so nagradili tudi v ekipi, kjer so mu ob podaljšanju pogodbe podarili dirkalnik MCL39, s katerim je lani osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. "McLaren je moj dom," je v zvezi s tem dejal Norris, ki je dobil zadnji dve dirki za SP na Madžarskem in na Nizozemskem.
Že marca lani je dolgoročno pogodbo z McLarnom podpisal tudi Avstralec Oscar Piastri, ki bo za britansko ekipo vozil vsaj do konca sezone 2028.
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