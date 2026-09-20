Aktualni svetovni prvak: varnostni avtomobil ne sme odločati o zmagi

Največ prahu je dvignil incident Lancea Strolla. Voznik Aston Martina je zaradi težav z zavorami obstal na stezi, kar je privedlo do virtualnega varnostnega avtomobila. Kimi Antonelli je za razliko od takrat vodilnega Landa Norrisa lahko zapeljal do garaž in pridobil ogromno strateško prednost. Antonelli je nato nadaljeval do svoje že osme zmage v sezoni 2026, medtem ko je Norris ostal brez zmage, ki se mu je obetala ob začetku dirke.
David Coulthard, nekdanji dirkač Formule 1, meni, da je prav časovni zamik med incidentom in odločitvijo o nadaljnjem postopku tisto področje, kjer ima FIA še precej prostora za izboljšave. "Čas med incidentom in virtualnim varnostnim avtomobilom, varnostnim avtomobilom ali rdečo zastavo bi lahko uredili," je pojasnil Coulthard.
Po mnenju Škota ne gre za to, da bi bilo mogoče popolnoma odstraniti srečo, ki jo v dirkanje prinese varnostni avtomobil. Ko se zgodi incident, bo nekdo skoraj vedno imel korist, drugi pa bo zaradi tega prikrajšan za boljšo uvrstitev. Coulthard je kot primer navedel tudi incident na dirki v Monzi, kjer bi morala biti odločitev o rdeči zastavi sprejeta hitreje. "Ko je jasno, da gre za velik incident, ne bi smelo trajati tako dolgo, da pride ustrezna odločitev," je zaključil 55-letnik.
Dogajanje je komentiral tudi aktualni svetovni prvak Lando Norris, ki je po dirki izpostavil, da varnostni avtomobili ne bi smeli postati dejavnik, ki odloča o zmagovalcu.
Po kontroverznem razpletu v Madridu bo zato zanimivo spremljati, ali bo FIA pred naslednjimi dirkami spremenila svoje postopke – ali pa bo podobna drama še naprej sestavni del boja za zmage.
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