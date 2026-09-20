Aktualni svetovni prvak: varnostni avtomobil ne sme odločati o zmagi

Največ prahu je dvignil incident Lancea Strolla. Voznik Aston Martina je zaradi težav z zavorami obstal na stezi, kar je privedlo do virtualnega varnostnega avtomobila. Kimi Antonelli je za razliko od takrat vodilnega Landa Norrisa lahko zapeljal do garaž in pridobil ogromno strateško prednost. Antonelli je nato nadaljeval do svoje že osme zmage v sezoni 2026, medtem ko je Norris ostal brez zmage, ki se mu je obetala ob začetku dirke.

David Coulthard, nekdanji dirkač Formule 1, meni, da je prav časovni zamik med incidentom in odločitvijo o nadaljnjem postopku tisto področje, kjer ima FIA še precej prostora za izboljšave. "Čas med incidentom in virtualnim varnostnim avtomobilom, varnostnim avtomobilom ali rdečo zastavo bi lahko uredili," je pojasnil Coulthard.