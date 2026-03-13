Ali bo Mercedes svojo dominacijo nadaljeval tudi na sprint dirki?

Mercedes je novo sezono formule 1 odprl na najboljši možen način. Po zmagi Georga Russella na uvodni VN Avstralije je Britanec skupaj z moštvenim kolegom Kimijem Antonellijem dominiral tudi na prostem treningu in kvalifikacijah za sprint dirko. Russell in Antonelli bosta dirko, ki se začne ob 4.00, štartala iz prvih dveh mest, na kvalifikacijah je bil tretji aktualni svetovni prvak Lando Norris, četrti Lewis Hamilton, iz pete štartne pozicije pa bo začel Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri, ki se je na uvodni dirki v "deželi tam spodaj" zaletel že pred samim začetkom. Več se je pričakovalo od ekipe Red Bulla, predvsem od štirikratnega prvaka Maxa Verstappna, ki je kvalifikacije končal na osmem mestu.

Štiri ure po sprint dirki pa nas čakajo še kvalifikacije, ki bodo odločile o vrstnem redu na štartu nedeljske dirke za VN Avstralije. Sprint dirka se začne ob 4.00, kvalifikacije pa ob 8.00.