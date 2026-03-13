Formula 1

Ali bo Mercedes svojo dominacijo nadaljeval tudi na sprint dirki?

Šanghaj, 13. 03. 2026 21.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
George Russell je novo sezono Formule 1 začel odlično

V jutranjih sobotnih urah se začne drugi dan dirkaškega vikenda na Kitajskem. Najprej se bodo tekmovalci pomerili na sprint dirki, ki bo na sporedu ob 4.00. V kvalifikacijah sta bila znova najboljša dirkača Mercedesa George Russell in Kimi Antonelli, ki sta izjemno začela novo sezono. Ob 8.00 pa nas čakajo še kvalifikacije za veliko nedeljsko dirko. Tako sprint dirko kot kvalifikacije boste lahko v prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

Formula 1 - VN Kitajske
Mercedes je novo sezono formule 1 odprl na najboljši možen način. Po zmagi Georga Russella na uvodni VN Avstralije je Britanec skupaj z moštvenim kolegom Kimijem Antonellijem dominiral tudi na prostem treningu in kvalifikacijah za sprint dirko. Russell in Antonelli bosta dirko, ki se začne ob 4.00, štartala iz prvih dveh mest, na kvalifikacijah je bil tretji aktualni svetovni prvak Lando Norris, četrti Lewis Hamilton, iz pete štartne pozicije pa bo začel Norrisov moštveni kolega Oscar Piastri, ki se je na uvodni dirki v "deželi tam spodaj" zaletel že pred samim začetkom. Več se je pričakovalo od ekipe Red Bulla, predvsem od štirikratnega prvaka Maxa Verstappna, ki je kvalifikacije končal na osmem mestu.

Štiri ure po sprint dirki pa nas čakajo še kvalifikacije, ki bodo odločile o vrstnem redu na štartu nedeljske dirke za VN Avstralije. Sprint dirka se začne ob 4.00, kvalifikacije pa ob 8.00. Oboje boste lahko v prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO, z vami bo znova naš komentator Aljaž Golčar.

formula 1 vn kitajske sprint dirka kvalifikacije mercedes

Formula 1 kmalu brez dveh VN: v nevarnosti Bahrajn in Savdska Arabija

