Aljaž Golčer – glas formule 1 na Kanalu A in VOYO

Aljaž Golčer , ki diha z dirkanjem že vrsto let, je že v štartni poziciji, da v začetku marca sezono, polno adrenalina, rivalstev in milisekundnih odločitev, pospremi z natančnimi analizami in zgodbami iz zakulisja. "Pred vsako dirko bomo pripravili studijski program z ekskluzivnimi zgodbami iz zakulisja. Obiskali bomo tudi nekatera prizorišča, pripravljali podkaste in poskrbeli, da bodo ljubitelji formule 1 ta spektakel lahko spremljali na vseh naših platformah," pravi Golčer.

Formula 1 kot globalni športni fenomen združuje izjemno širok krog gledalcev. "Nekatere navdušujejo tehnične podrobnosti, kot so nastavitve prednjega krilca ali delovanje difuzorja, druge zanimajo zgodbe dirkačev, njihove spremljevalke in dogajanje v paddocku. Verjamem, da mora dober prenos ponuditi oboje – znanje in zgodbe. Ključen pa je občutek, kdaj in kako kaj povedati. Pri tem so izkušnje neprecenljive," dodaja. "Še vedno se držim nasveta svojega prvega mentorja televizijskega komentiranja, ki mi je dejal: govori predvsem o tem, kar gledalci vidijo na zaslonu."

Z Golčerjem za mikrofonom in celostnim spremljanjem na Kanalu A ter VOYO bo formula 1 v novi sezoni še bližje gledalcem – hitrejša, globlja in bolj razburljiva kot kdajkoli prej.