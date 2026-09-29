Alonso in Stroll tudi prihodnjo sezono pri Aston Martinu

" Kot najizkušenejši dirkaški tandem v F1 bosta Fernando Alonso in Lance Stroll še naprej Aston Martinu zagotavljala dragoceno znanje in tehnične vpoglede, medtem ko bo ekipa nadgrajevala svoje delo do konca letošnje sezon in naprej, " so zapisali pri Aston Martinu.

Letos ima britanska ekipa sicer katastrofalno sezono. Na dosedanjih 15 dirkah sta dirkača bore malokrat sploh dokončala preizkušnjo, Stroll denimo le štirikrat. Edine tri točke to sezono je z devetim in desetim mestom priboril Alonso. Slabši v seštevku konstruktorjev je le Cadillac, ki je brez točk.

Petinštiridesetletni Alonso, dvakratni svetovni prvak v F1 (2005 in 2006), ki je v športu debitiral že davnega leta 2001, se je Aston Martinu pridružil leta 2023. Od takrat je nastopil na 85 velikih nagradah in se osemkrat zavihtel na oder za zmagovalce. V celotni karieri je bil 106-krat na stopničkah, na svojem računu ima tudi 32 zmag.