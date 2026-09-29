Alonso in Stroll tudi prihodnjo sezono pri Aston Martinu

"Kot najizkušenejši dirkaški tandem v F1 bosta Fernando Alonso in Lance Stroll še naprej Aston Martinu zagotavljala dragoceno znanje in tehnične vpoglede, medtem ko bo ekipa nadgrajevala svoje delo do konca letošnje sezon in naprej," so zapisali pri Aston Martinu.
Letos ima britanska ekipa sicer katastrofalno sezono. Na dosedanjih 15 dirkah sta dirkača bore malokrat sploh dokončala preizkušnjo, Stroll denimo le štirikrat. Edine tri točke to sezono je z devetim in desetim mestom priboril Alonso. Slabši v seštevku konstruktorjev je le Cadillac, ki je brez točk.
Petinštiridesetletni Alonso, dvakratni svetovni prvak v F1 (2005 in 2006), ki je v športu debitiral že davnega leta 2001, se je Aston Martinu pridružil leta 2023. Od takrat je nastopil na 85 velikih nagradah in se osemkrat zavihtel na oder za zmagovalce. V celotni karieri je bil 106-krat na stopničkah, na svojem računu ima tudi 32 zmag.
"Zelo sem vesel, da sem podpisal novo pogodbo z Aston Martinom. Za to odločitev sem si vzel čas, toda dirkanje je moje življenje, moja strast in vem, da imam še vedno hitrost in odločnost, da tekmujem na najvišji ravni. Zavezujem se dolgoročnemu sodelovanju z ekipo in temu, da ji pomagam priti do uspeha," je za spletno stran ekipe dejal Alonso.
Sedemindvajsetletni Stroll, ki bo prihodnje leto krenil v svojo 11. sezono v F1, se je britanski ekipi pridružil že leta 2019. V svoji karieri je nastopil na več kot 200 dirkah, trikrat je stal na odru za zmagovalce. "Zelo sem vesel, da bom še dolgo sodeloval z Aston Martinom. Na tej poti sem že od samega začetka in verjamem, da imamo sredstva in ljudi, da postanemo zmagovalna ekipa," pa je povedal Stroll.
Naslednja dirka sezone bo že ta konec tedna, ko bo v Maleziji na sporedu prestavljena dirka za veliko nagrado Bahrajna.
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