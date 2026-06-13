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Formula 1

Je to začetek konca? Alonso priznal, da bi lahko še zadnjič dirkal v Barceloni

Barcelona, 13. 06. 2026 14.30 pred 12 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
S.V.
Fernando Alonso

Fernando Alonso je pred domačo dirko v Barceloni odkrito spregovoril o svoji prihodnosti v Formuli 1 in priznal, da bi lahko bil letošnji nastop na dirkališču Barcelona-Catalunya njegov zadnji.

Legendarni Španec, ki mu ob koncu sezone poteče pogodba z Aston Martinom, še ni sprejel dokončne odločitve, ali bo kariero v kraljici motošporta nadaljeval tudi prihodnje leto. Ker Barcelone v koledarju prihodnjo sezono ne bo, na dirkališče pa naj bi se vrnila leta 2028, se Alonso zaveda, da je možnosti za novo domačo dirko vse manj.

"To bo poseben konec tedna. To je verjetno moja zadnja dirka Formule 1 v Barceloni, zato se želim zahvaliti vsem," je povedal Alonso, ki bo na tem prizorišču nastopil že 23. v karieri.

Španec je dodal, da si želi konec tedna predvsem uživati, čeprav se zaveda, da Aston Martin trenutno ni dovolj konkurenčen za boj pri vrhu. "Ne bom konkurenčen in v kvalifikacijah verjetno ne bom dolgo v dirkalniku. V dirki upam, da nekoliko dlje, a ne s tempom, ki bi si ga vsi želeli. Kljub temu si želim, da vsi uživajo v tem koncu tedna."

Fernando Alonso
Fernando Alonso
FOTO: AP

Alonso je v Barceloni doživel nekaj največjih trenutkov svoje kariere. Leta 2006 je pred domačimi navijači slavil z Renaultom, istega leta pa pozneje osvojil še drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Na domači stezi je zmagal tudi leta 2013 s Ferrarijem, kar ostaja ena njegovih zadnjih velikih zmag v Formuli 1.

Na vprašanje, ali se vidi na startni vrsti tudi čez dve leti, ko naj bi se Barcelona vrnila na koledar, je odgovoril precej zadržano. "Ničesar še nimam v mislih. Po poletju bom sprejel odločitev, ali bom nadaljeval ali ne. Če še ne vem, kaj bom počel prihodnje leto, je skoraj nemogoče vedeti, kaj bom počel čez dve leti."

Dvakratni svetovni prvak je priznal, da letos vsako dirko doživlja nekoliko drugače. "Vsaka dirka, na katero pridem letos, bi lahko bila moja zadnja. V Avstraliji, na Kitajskem, v Monaku ... Tukaj v Barceloni pa je ta občutek še nekoliko močnejši, ker dirke prihodnje leto ne bo."

Alonso je v Formuli 1 debitiral že leta 2001, v več kot dveh desetletjih pa vozil za Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine in Aston Martin. Čeprav se mu po drugem naslovu svetovnega prvaka nikoli ni uspelo vrniti na vrh, ostaja eden največjih in najbolj priljubljenih dirkačev svoje generacije.

Formula 1- VN Barcelone
Formula 1- VN Barcelone
FOTO: 24ur.com
formula 1 fernando alonso

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KOMENTARJI2

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Burtonnn
14. 06. 2026 17.43
Res ne sodi med "mularijo", pa še kakšen bi lahko primerjal svoj EMŠO z ostalimi. Ja, eni so res "dedeki".
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0 0
bossanoga
13. 06. 2026 15.29
Končno - penzija...
Odgovori
0 0
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