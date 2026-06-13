Je to začetek konca? Alonso priznal, da bi lahko še zadnjič dirkal v Barceloni

Legendarni Španec, ki mu ob koncu sezone poteče pogodba z Aston Martinom, še ni sprejel dokončne odločitve, ali bo kariero v kraljici motošporta nadaljeval tudi prihodnje leto. Ker Barcelone v koledarju prihodnjo sezono ne bo, na dirkališče pa naj bi se vrnila leta 2028, se Alonso zaveda, da je možnosti za novo domačo dirko vse manj.
"To bo poseben konec tedna. To je verjetno moja zadnja dirka Formule 1 v Barceloni, zato se želim zahvaliti vsem," je povedal Alonso, ki bo na tem prizorišču nastopil že 23. v karieri.
Španec je dodal, da si želi konec tedna predvsem uživati, čeprav se zaveda, da Aston Martin trenutno ni dovolj konkurenčen za boj pri vrhu. "Ne bom konkurenčen in v kvalifikacijah verjetno ne bom dolgo v dirkalniku. V dirki upam, da nekoliko dlje, a ne s tempom, ki bi si ga vsi želeli. Kljub temu si želim, da vsi uživajo v tem koncu tedna."
Alonso je v Barceloni doživel nekaj največjih trenutkov svoje kariere. Leta 2006 je pred domačimi navijači slavil z Renaultom, istega leta pa pozneje osvojil še drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Na domači stezi je zmagal tudi leta 2013 s Ferrarijem, kar ostaja ena njegovih zadnjih velikih zmag v Formuli 1.
Na vprašanje, ali se vidi na startni vrsti tudi čez dve leti, ko naj bi se Barcelona vrnila na koledar, je odgovoril precej zadržano. "Ničesar še nimam v mislih. Po poletju bom sprejel odločitev, ali bom nadaljeval ali ne. Če še ne vem, kaj bom počel prihodnje leto, je skoraj nemogoče vedeti, kaj bom počel čez dve leti."
Dvakratni svetovni prvak je priznal, da letos vsako dirko doživlja nekoliko drugače. "Vsaka dirka, na katero pridem letos, bi lahko bila moja zadnja. V Avstraliji, na Kitajskem, v Monaku ... Tukaj v Barceloni pa je ta občutek še nekoliko močnejši, ker dirke prihodnje leto ne bo."
Alonso je v Formuli 1 debitiral že leta 2001, v več kot dveh desetletjih pa vozil za Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine in Aston Martin. Čeprav se mu po drugem naslovu svetovnega prvaka nikoli ni uspelo vrniti na vrh, ostaja eden največjih in najbolj priljubljenih dirkačev svoje generacije.
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