Je to začetek konca? Alonso priznal, da bi lahko še zadnjič dirkal v Barceloni

Legendarni Španec, ki mu ob koncu sezone poteče pogodba z Aston Martinom, še ni sprejel dokončne odločitve, ali bo kariero v kraljici motošporta nadaljeval tudi prihodnje leto. Ker Barcelone v koledarju prihodnjo sezono ne bo, na dirkališče pa naj bi se vrnila leta 2028, se Alonso zaveda, da je možnosti za novo domačo dirko vse manj.

"To bo poseben konec tedna. To je verjetno moja zadnja dirka Formule 1 v Barceloni, zato se želim zahvaliti vsem," je povedal Alonso, ki bo na tem prizorišču nastopil že 23. v karieri.

Španec je dodal, da si želi konec tedna predvsem uživati, čeprav se zaveda, da Aston Martin trenutno ni dovolj konkurenčen za boj pri vrhu. "Ne bom konkurenčen in v kvalifikacijah verjetno ne bom dolgo v dirkalniku. V dirki upam, da nekoliko dlje, a ne s tempom, ki bi si ga vsi želeli. Kljub temu si želim, da vsi uživajo v tem koncu tedna."