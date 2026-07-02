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Formula 1

Alonso o upokojitvi: Če kdo misli, da bom sedaj obupal ...

Silverstone, 02. 07. 2026 11.08 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
H.B.
Fernando Alonso še ni rekel zadnje.

Fernando Alonso je po veliki nagradi Avstrije odkrito spregovoril o trenutnih težavah. Formula 1 ga še vedno privlači. "Če kdo misli, da bom sedaj obupal, potem ne pozna zadnjih 25 let mojega življenja," je dejal španski voznik.

Težave dirkalnika ekipe Aston Martin in pogonske enote Honde pomenijo, da ima ekipa po devetih dirkah le eno točko. To točko pa je prispeval Fernando Alonso, ki se je po kaznih, izrečenih drugim dirkačem po dirki za veliko nagrado Monaka, povzpel na deseto mesto.

Medtem ko se težave britanske ekipe nadaljujejo, se pojavljajo vprašanja o Alonsovi prihodnosti v Formuli 1, saj bo ta mesec dopolnil 45 let.

Fernando Alonso je na VN Avstrije končal na 18. mestu.
Fernando Alonso je na VN Avstrije končal na 18. mestu.
FOTO: Profimedia

Dišijo mu tudi ostali dirkalniki

Med dirkaškim koncem tedna v Avstriji so ga velikokrat vprašali, ali razmišlja, kaj bi rad počel v svoji karieri, ko bo končal z dirkanjem. Ko so ga vprašali, kateri motošporti ga poleg Formule 1 še privlačijo, je Alonso povedal, da so mu vsi avtomobili privlačni, vendar je poudaril, da projekta Aston Martin "ne bo opustil" že zdaj samo zaradi "nekaterih težav".

"Pred enim mesecem sem na francoskem dirkališču Paul Ricard vozil Valkyrie, ki je zabaven za vožnjo, presenetljivo hiter pri visokih hitrostih in z veliko pritiska na tla," je dejal Alonso.

Dirkalnik Valkyrie je hiperavtomobil iz omejene serije, ki sta ga skupaj razvili podjetji Aston Martin in Red Bull Racing. Namenjen je za svetovno vzdržljivostno prvenstvo FIA.

"Avtomobili na svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu imajo pnevmatike Michelin, kar je seveda prednost, in lahko voziš na polno, brez omejitev, brez pregrevanja, brez izgube oprijema, brez nezemeljskega tlaka," je povedal Alonso.

Fernando Alonso še ni rekel zadnje.
Fernando Alonso še ni rekel zadnje.
FOTO: Profimedia

Tudi Dakar je Alonsu zabaven. Za Formulo E pa je dejal, da bo dirkalnik s štirikolesnim pogonom, ki ga bodo uvedli naslednje leto, glede na teste, ki so jih opravili, zelo hiter.

"Torej, vsi avtomobili so hitri in zabavni, a Formula 1 je resnično edinstvena in še vedno vrhunec motošporta ter še vedno privlačna," je Alonso odgovoril na govorice o upokojitvi.

Opozoril je, da nikoli ni obupal in tudi ne bo niti zdaj zaradi nekaterih težav in počasnega začetka. "Če kdo misli, da bomo zdaj obupali, ne pozna zadnjih 25 let mojega življenja," je še dodal.

Novo priložnost za boljše rezultate bo imel že ta konec tedna, ko se velika nagrada seli v britanski Silverstone, ki jo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

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