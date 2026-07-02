Alonso o upokojitvi: Če kdo misli, da bom sedaj obupal ...

Težave dirkalnika ekipe Aston Martin in pogonske enote Honde pomenijo, da ima ekipa po devetih dirkah le eno točko. To točko pa je prispeval Fernando Alonso, ki se je po kaznih, izrečenih drugim dirkačem po dirki za veliko nagrado Monaka, povzpel na deseto mesto. Medtem ko se težave britanske ekipe nadaljujejo, se pojavljajo vprašanja o Alonsovi prihodnosti v Formuli 1, saj bo ta mesec dopolnil 45 let.

Fernando Alonso je na VN Avstrije končal na 18. mestu. FOTO: Profimedia

Dišijo mu tudi ostali dirkalniki

Med dirkaškim koncem tedna v Avstriji so ga velikokrat vprašali, ali razmišlja, kaj bi rad počel v svoji karieri, ko bo končal z dirkanjem. Ko so ga vprašali, kateri motošporti ga poleg Formule 1 še privlačijo, je Alonso povedal, da so mu vsi avtomobili privlačni, vendar je poudaril, da projekta Aston Martin "ne bo opustil" že zdaj samo zaradi "nekaterih težav". "Pred enim mesecem sem na francoskem dirkališču Paul Ricard vozil Valkyrie, ki je zabaven za vožnjo, presenetljivo hiter pri visokih hitrostih in z veliko pritiska na tla," je dejal Alonso. Dirkalnik Valkyrie je hiperavtomobil iz omejene serije, ki sta ga skupaj razvili podjetji Aston Martin in Red Bull Racing. Namenjen je za svetovno vzdržljivostno prvenstvo FIA. "Avtomobili na svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu imajo pnevmatike Michelin, kar je seveda prednost, in lahko voziš na polno, brez omejitev, brez pregrevanja, brez izgube oprijema, brez nezemeljskega tlaka," je povedal Alonso.

Fernando Alonso še ni rekel zadnje. FOTO: Profimedia