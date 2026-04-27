Alonso prvič namignil, da se njegova pot še ne bo končala

S 44 leti je Fernando Alonso daleč najbolj izkušen dirkač v prestižnem razredu. Španec si slabšega začetka sezone v bolidu Aston Martina ni mogel predstavljati. Prvo vozilo, ki ga je za britansko moštvo dizajniral legendarni dirkaški inženir Adrian Newey in številne spremembe so pred začetkom obetale veliko, a že na prvi resni preizkušnji je bilo videti, da Alonsa in njegovega moštvenega kolega Lanca Strolla ne čaka lahko delo.

Španec je bil zaradi težav prvi dve dirki primoran predčasno zaključiti, tretjo preizkušnjo na Japonskem pa je končal na skromnem 18. mestu. Aston Martin v aktualni sezoni ostaja poleg Cadillaca edina ekipa brez osvojene točke. Alonso je zadnjo zmago sicer vpisal pred dolgimi 13 leti na veliki nagradi Španije. Pred domačimi navijači je 32-ič v svoji karieri stopil na najvišjo stopničko, po zadnji izjavi pa se dvakratni svetovni prvak še ne misli posloviti od dirkanja.