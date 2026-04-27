Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Alonso prvič namignil, da se njegova pot še ne bo končala

Miami, 27. 04. 2026 15.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Fernando Alonso

Legendarni dirkač formule 1 Fernando Alonso letos tekmuje že v 23. sezoni kraljice motošporta, s čimer je še utrdil svoj status dirkača z najdaljšim stažem v zgodovini najbolj prestižnega športa na štirih kolesih. Špancu ob koncu sezone poteče pogodba z Aston Martinom, 44-letni veteran pa je namignil, da dirkaških rokavic še ne namerava obesiti na klin.

Fernando Alonso
Fernando Alonso
FOTO: Profimedia

S 44 leti je Fernando Alonso daleč najbolj izkušen dirkač v prestižnem razredu. Španec si slabšega začetka sezone v bolidu Aston Martina ni mogel predstavljati. Prvo vozilo, ki ga je za britansko moštvo dizajniral legendarni dirkaški inženir Adrian Newey in številne spremembe so pred začetkom obetale veliko, a že na prvi resni preizkušnji je bilo videti, da Alonsa in njegovega moštvenega kolega Lanca Strolla ne čaka lahko delo.

Španec je bil zaradi težav prvi dve dirki primoran predčasno zaključiti, tretjo preizkušnjo na Japonskem pa je končal na skromnem 18. mestu. Aston Martin v aktualni sezoni ostaja poleg Cadillaca edina ekipa brez osvojene točke. Alonso je zadnjo zmago sicer vpisal pred dolgimi 13 leti na veliki nagradi Španije. Pred domačimi navijači je 32-ič v svoji karieri stopil na najvišjo stopničko, po zadnji izjavi pa se dvakratni svetovni prvak še ne misli posloviti od dirkanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Obožujem to, kar počnem, obožujem dirkanje. Prvič sem dirkal pri treh letih, zdaj jih štejem 44, kar pomeni, da imam za sabo 41 let izkušenj," je svojo strast do športa poudaril Alonso in dodal, da še ne vidi konca svoje profesionalne poti: "Verjamem, da bom začutil, ko bo prišel pravi čas, da se poslovim. Zaenkrat tega še ne čutim. Počutim se konkurenčnega, motiviranega in srečnega, da vozim. Upam, da to še ni moja zadnja sezona."

Španski veteran bo imel ta konec tedna priložnost, da vpiše prve točke v letošnji sezoni. Karavana formule 1 se namreč po več kot enem mesecu premora vrača v akcijo. Dirkači se bodo od petka do nedelje merili na vročem asfaltu v Miamiju. Kot vedno si boste lahko vso napeto dirkaško akcijo ogledali na Kanalu A in VOYO.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669