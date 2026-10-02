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Formula 1

Alonso podaljšal pogodbo in ovrgel ugibanja o koncu kariere

Ljubljana, 02. 10. 2026 21.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Eva Koderman Pavc
Fernando Alonso

Med aktivnimi dirkači je v Sepangu najuspešnejši Fernando Alonso, ki je na dirkališču v okolici Kuala Lumpurja zmagal že trikrat. 45-letni Španec nastopa v svoji 23. sezoni v kraljici motošporta. Glede na njegova leta in težave ekipe Aston Martin so se v zadnjem času pojavljala številna namigovanja o dirkaškem pokoju. Dvakratni svetovni prvak je le-ta utišal in pogodbo podaljšal še za sezono 2027.

"Formula 1 je bila čudovita do mene. Za menoj je izjemna kariera. Potreboval sem nekaj časa, da sem sprejel odločitev. Upokojil se bom od Formule 1 ... a ne še zdaj." Posrečen video oznanitve je poskrbel, da je številnim navijačem Fernanda Alonsa po vsem svetu zastal dih. "Pametno smo posneli in lahko ga uporabimo čez nekaj let, ko bom nehal dirkati in ga končamo v tistem trenutku," je dejal Alonso.

Fernando Alonso se še ne namerava upokojiti od kraljice motošporta.
Fernando Alonso se še ne namerava upokojiti od kraljice motošporta.
FOTO: Profimedia

Čeprav je star 45 let in je od njegove zadnje zmage v kraljici motošporta minilo že dolgih 13 let, španski veteran uživa v svojem delu. "Še vedno čutim, da sem konkurenčen in čutim ta ogenj v sebi. Med dirkaškim koncem tedna sem bolj srečen." V sezonah 2019 in 2020 si je zaradi takrat nekonkurenčnega McLarna vzel premor od Formule 1, zato želi zdaj dirkati, dokler čuti, da je to njegov dom. "Gledal sem dirko doma in čutil, da bi jaz storil drugače. Gledal sem posnetek z dirkalnika in rekel, prezgodaj je to storil, sam bi bolje to naredil. Čutil sem, da se moram vrniti, da še vedno sodim na stezo in v dirkalnik."

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Na dirkanje že privaja svojega prvorojenca. Pri komaj dveh mesecih ga je zapeljal krog v gokartu. "To je bil zame zelo čustven trenutek. On seveda ne čuti še veliko, jaz pa se bom tega spominjal vse življenje." Da bo Alonso dirkal še tudi čez desetletja, je pogosta šala v krogih Formule 1, ki je poskrbela tudi za številne zabavne meme, ki so zaokrožili po spletu.

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