Alonso podaljšal pogodbo in ovrgel ugibanja o koncu kariere

"Formula 1 je bila čudovita do mene. Za menoj je izjemna kariera. Potreboval sem nekaj časa, da sem sprejel odločitev. Upokojil se bom od Formule 1 ... a ne še zdaj." Posrečen video oznanitve je poskrbel, da je številnim navijačem Fernanda Alonsa po vsem svetu zastal dih. "Pametno smo posneli in lahko ga uporabimo čez nekaj let, ko bom nehal dirkati in ga končamo v tistem trenutku," je dejal Alonso.

Fernando Alonso se še ne namerava upokojiti od kraljice motošporta. FOTO: Profimedia

Čeprav je star 45 let in je od njegove zadnje zmage v kraljici motošporta minilo že dolgih 13 let, španski veteran uživa v svojem delu. "Še vedno čutim, da sem konkurenčen in čutim ta ogenj v sebi. Med dirkaškim koncem tedna sem bolj srečen." V sezonah 2019 in 2020 si je zaradi takrat nekonkurenčnega McLarna vzel premor od Formule 1, zato želi zdaj dirkati, dokler čuti, da je to njegov dom. "Gledal sem dirko doma in čutil, da bi jaz storil drugače. Gledal sem posnetek z dirkalnika in rekel, prezgodaj je to storil, sam bi bolje to naredil. Čutil sem, da se moram vrniti, da še vedno sodim na stezo in v dirkalnik."