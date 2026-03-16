Formula 1

Alonso komaj čutil roke: vibracije sprožajo strah pred poškodbami živcev

Šanghaj, 16. 03. 2026 18.02 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Fernando Alonso

Moštvo Aston Martin, ki nastopa v Formuli 1, se na začetku sezone sooča z veliko krizo. Težave z zanesljivostjo in vibracijami pogonskega sklopa, ki ga razvija Honda, so tako resne, da obstaja celo možnost trajnih poškodb živcev. Dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso je po dirki za Veliko nagrado Kitajske razkril, da je zaradi ekstremnih vibracij v dirkalniku komaj še čutil roke in noge.

Od odličnega starta do ponovnega odstopa

Fernando Alonso je dirko v Šanghaju začel obetavno. Start je bil ena redkih svetlih točk dirkalnika AMR26 – Alonso se je po prvem krogu z 19. mesta prebil do desetega. "Na startu sem se znova zabaval in zdi se, da je to ena močnejših točk našega dirkalnika, saj smo se prebili do 10. mesta", je Španec povedal po dirki.

Toda optimizem ni trajal dolgo. Med dirko so se vibracije v dirkalniku tako okrepile, da je Alonso začel izgubljati občutek v rokah. "Približno od 20. kroga naprej sem se spopadal z zelo močnimi vibracijami. Poleg tega smo že zaostajali za krog, zato smo se na koncu odločili, da dirkalnik umaknemo iz dirke."

Dvakratni svetovni prvak je ob tem razkril še bolj zaskrbljujoče podrobnosti. "Med 20. in 35. krogom sem že težko čutil roke in noge", je dejal novinarjem. "Raven vibracij je bila zelo visoka."

Alonso je poudaril, da so bile vibracije na dirki še slabše kot na treningih. "Vibracije so bile sredi dirke videti še hujše kot na katerikoli drug dan tega konca tedna, zato moramo raziskati, zakaj je bilo tako."

Aston Martin Fernanda Alonsa
FOTO: Profimedia

Ekipa je poskušala vibracije ublažiti z omejevanjem delovanja motorja. "Nekatere korake smo dosegli na precej umetni način. Znižali smo vrtljaje motorja, da je bilo vibracij manj", je pojasnil Alonso.

Toda takšna rešitev ima svojo mejo. "Na dirki moraš še vedno dvigniti vrtljaje, ko prehitevaš ali ko polniš baterijo. Takrat je vse skupaj precej zahtevnejše", dodaja 44-letni veteran iz Ovieda.

Alonso: Svetovno prvenstvo baterij

Alonso je ob tem slikovito opisal tudi eno od velikih sprememb sodobne Formule 1, kjer postaja upravljanje hibridne energije vse pomembnejše.

Fernando Alonso
FOTO: AP

"Starti so zabavni. Tako kot v Avstraliji se zdi, da naš dirkalnik zelo dobro starta. V prvem krogu imamo vsi enako količino energije v bateriji – ta je polna. Potem pa vstopimo v nekakšno svetovno prvenstvo baterij, in tam nismo najboljši", priznava španski dirkač.

Težave tudi pri Strollu

Dirkaški konec tedna je bil za ekipo iz Silverstona še posebej boleč, saj ciljne zastave ni videl niti drugi dirkač Lance Stroll. Kanadčan je moral dirkalnik ustaviti ob robu steze, ko se je ta preprosto ugasnil ob vstopu v prvi zavoj, kar je v desetem krogu povzročilo prihod varnostnega avtomobila.

Lance Stroll je na VN Kitajske v desetem krogu parkiral dirkalnik ob stezi.
FOTO: Formula 1

"Dirkalnik se je preprosto ugasnil ob vstopu v prvi zavoj. To bomo morali podrobneje preveriti, vendar sumimo na težavo z baterijo", je pojasnil Stroll.

Strah pred poškodbami živcev

Po besedah legendarnega konstruktorja Adriana Neweyja, ki zdaj deluje pri Aston Martinu, težava ni le v zanesljivosti. Močne vibracije novega Hondinega hibridnega motorja V6 ne uničujejo le komponent pogonskega sklopa in šasije, temveč predstavljajo tudi resno tveganje za oba dirkača.

Adrian Newey
FOTO: AP

Med predsezonskimi testiranji v Bahrajnu naj bi oba dirkača že po nekaj krogih začela izgubljati občutek v rokah, kar je sprožilo strah pred morebitnimi trajnimi poškodbami živcev. Takšne vibracije se prek volana prenašajo neposredno v roke dirkača. Če trajajo dlje časa, lahko povzročijo močno mravljinčenje, izgubo občutka ali celo poškodbe živčnih končičev.

Pred domačo dirko Honde: Molite za nas

Naslednja postaja sezone bo dirka za Veliko nagrado Japonske, ki poteka na Hondinem domačem terenu. Ob vprašanju o pričakovanjih je Stroll z nekaj ironije dejal, da bi morali navijači moliti zanje.

Lance Stroll
FOTO: AP

Alonso medtem ostaja bolj umirjen, a poudarja, da ekipa potrebuje čas: "Med Avstralijo in Kitajsko smo imeli le pet dni in motor je bil praktično enak. Zdaj imamo dva tedna do Japonske. Potrebujemo več časa, da Honda razume vibracije in njihov izvor."

Ob tem dodaja, da so morda že rešili težave z izolacijo baterije, čeprav je imel Stroll v Šanghaju ponovno okvaro.

formula 1 fernando alonso aston martin

