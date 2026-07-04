Uvodni del kvalifikacij pripadel Hadjarju

V prvem delu kvalifikacij, ki je bil dolg 18 minut, smo videli kar nekaj presenečenj. Najhitrejši s časom 1:29.279 je bil dirkač Red Bulla Isack Hadjar, ki je sprintersko preizkušnjo končal na devetem mestu, a vendarle ta konec tedna dokazal, da mu ležijo hitri krogi. Na drugem mestu smo videli še eno presenečenje. Takoj za Hadjarjem je bil najhitrejši dirkač z Racing Bullsom Liam Lawson. Tretji najhitrejši je bil dirkač Ferrarija Charles Leclerc, kateremu je zadostoval le en hiter krog.

Na četrtem mestu smo videli še eno presenečenje. Za prvimi tremi se je uvrstil dirkač Audija Nico Hülkenberg, za njim pa se je kot peti uvrstil Max Verstappen. Zmagovalec včerajšnjih sprint kvalifikacij Lewis Hamilton je končal na šestem mestu, prvi na današnji sprint dirki Kimi Antonelli pa je končal šele kot osmi, a Italijan je odpeljal le en hitri krog. Med omenjenima dirkačema se je z Racing Bullsom uvrstil Arvid Lindblad.