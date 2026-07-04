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Zgodba se razvija

Uvodni del kvalifikacij pripadel Hadjarju

Spielberg, 04. 07. 2026 16.15 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
VN Katalonije

Za dirkači formule 1 je uvodno sobotno dogajanje. Sprintersko preizkušnjo je prvič v karieri dobil vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli, ki je slavil pred Lewisom Hamiltonom, tretji je bil Lando Norris. Dirkače zdaj čakajo še kvalifikacije za nedeljsko dirko. Prenos lahko od 16.55 dalje spremljate na Kanalu A in VOYO.

V prvem delu kvalifikacij, ki je bil dolg 18 minut, smo videli kar nekaj presenečenj. Najhitrejši s časom 1:29.279 je bil dirkač Red Bulla Isack Hadjar, ki je sprintersko preizkušnjo končal na devetem mestu, a vendarle ta konec tedna dokazal, da mu ležijo hitri krogi. Na drugem mestu smo videli še eno presenečenje. Takoj za Hadjarjem je bil najhitrejši dirkač z Racing Bullsom Liam Lawson. Tretji najhitrejši je bil dirkač Ferrarija Charles Leclerc, kateremu je zadostoval le en hiter krog.

Na četrtem mestu smo videli še eno presenečenje. Za prvimi tremi se je uvrstil dirkač Audija Nico Hülkenberg, za njim pa se je kot peti uvrstil Max Verstappen. Zmagovalec včerajšnjih sprint kvalifikacij Lewis Hamilton je končal na šestem mestu, prvi na današnji sprint dirki Kimi Antonelli pa je končal šele kot osmi, a Italijan je odpeljal le en hitri krog. Med omenjenima dirkačema se je z Racing Bullsom uvrstil Arvid Lindblad.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na robu težav se je v prvem delu kvalifikacij znašel George Russell, kateremu je v enem izmed ovinkov zablokiralo sprednjo desno gumo. Zaradi težav je Britanec končal v pesku, a se je uspel rešiti in oditi v garažo, kjer so mu zamenjali nos na dirkalniku. Po povratku na stezo je Russell odpeljal deseti najhitrejši krog.

V prvem delu kvalifikacij so izpadli Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Sergio Perez, Lance Stroll in Fernando Alonso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Antonelli dosegel svojo prvo sprintersko zmago
formula 1 kvalifikcije vn velike britanije spielberg

Antonelli dosegel svojo prvo sprintersko zmago

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