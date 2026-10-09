Antonelli iskreno: Zelo sem se mučil

"Že na prvem treningu sem se zelo mučil. Še veliko bom potreboval, da bom razumel ta dirkalnik," je uvodoma priznal 20-letni Italijan, čigar Mercedes je pred zadnjo dirko za VN Bahrajna doživel nekaj sprememb.

"Dirkalnik je zelo težko razumeti, saj je zelo nepredvidljiv. Težko je sestaviti res dober krog. Škoda, ker sem sem prišel z visokimi pričakovanji," je nadaljeval Kimi Antonelli, sicer zmagovalec osmih dirk v tej sezoni.