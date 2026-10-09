Antonelli iskreno: Zelo sem se mučil

"Že na prvem treningu sem se zelo mučil. Še veliko bom potreboval, da bom razumel ta dirkalnik," je uvodoma priznal 20-letni Italijan, čigar Mercedes je pred zadnjo dirko za VN Bahrajna doživel nekaj sprememb.
"Dirkalnik je zelo težko razumeti, saj je zelo nepredvidljiv. Težko je sestaviti res dober krog. Škoda, ker sem sem prišel z visokimi pričakovanji," je nadaljeval Kimi Antonelli, sicer zmagovalec osmih dirk v tej sezoni.
Več o njegovem dometu bo povedalo sobotno dogajanje na čelu s sprint dirko. "Mislim, da nas čaka zahteven vikend. Razen če nam jutri uspe doseči nekatere spremembe. Drugače bo zelo zahtevno. Res ne vidim, kje bi lahko nadoknadili teh sedem desetink zaostanka. Ampak morda bodo inženirji to poiskali nocoj."
Vso dogajanje na VN Singapurja bomo tako v soboto kot v nedeljo spremljali na Kanalu A in VOYO.
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