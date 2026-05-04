Antonelli navdušen po zgodovinski zmagi: To je šele začetek

Po petih tednih premora se je Kimi Antonelli na asfalt v Miamiju vrnil v slogu, ki ga je krasil tudi na prvih štirih dirkah. Mladi Italijan je vodstvo prevzel relativno kmalu in pokazal, za kakšnega dirkača gre. Začetek iz najboljšega izhodišča se mu je dokaj dobro izšel in služil kot dobra popotnica za nadaljevanje preizkušnje: "Začetek je bil boljši kot v soboto. Glede na to, kaj se je zgodilo z Verstappnom, sem imel veliko sreče," je takoj po dirki povedal vodilni dirkač skupnega seštevka.

Antonelli je kot prvi v zgodovini v Miamiju prišel do zmage po začetku iz najboljšega izhodišča, uspeh, ki mu Italijanova mladost daje novo dimenzijo neverjetnosti. A mladenič se s tem ne bo zadovoljil, njegovi cilji so jasni in predvsem visoki: "To je šele začetek, pot je še dolga. Skupaj z ekipo vlagamo ogromno truda, res so izjemni, večno jim bom hvaležen. Brez njih in družine ne bi bil tukaj. Nekaj časa si bom vzel, da ponotranjim današnji dan, nato pa bom fokus uperil proti Kanadi," je zelo odraslo povedal Antonelli, ki bo novo zmago lovil na dirki v Kanadi čez tri tedne.