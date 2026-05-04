Formula 1

Antonelli navdušen po zgodovinski zmagi: To je šele začetek

Miami, 04. 05. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli nadaljuje svoj zmagovit pohod v letošnji sezoni Formule 1. Izredni Italijan je v Miamiju prišel do tretje zaporedne zmage in še utrdil svoj status vodilnega dirkača v skupnem seštevku. 19-letnik je postal prvi v zgodovini, ki je na Floridi zmagal iz 'pole-positiona' in tako spisal novo poglavje v zgodovini kraljice motošporta.

FOTO: AP

Po petih tednih premora se je Kimi Antonelli na asfalt v Miamiju vrnil v slogu, ki ga je krasil tudi na prvih štirih dirkah. Mladi Italijan je vodstvo prevzel relativno kmalu in pokazal, za kakšnega dirkača gre. Začetek iz najboljšega izhodišča se mu je dokaj dobro izšel in služil kot dobra popotnica za nadaljevanje preizkušnje: "Začetek je bil boljši kot v soboto. Glede na to, kaj se je zgodilo z Verstappnom, sem imel veliko sreče," je takoj po dirki povedal vodilni dirkač skupnega seštevka.

Antonelli je kot prvi v zgodovini v Miamiju prišel do zmage po začetku iz najboljšega izhodišča, uspeh, ki mu Italijanova mladost daje novo dimenzijo neverjetnosti. A mladenič se s tem ne bo zadovoljil, njegovi cilji so jasni in predvsem visoki: "To je šele začetek, pot je še dolga. Skupaj z ekipo vlagamo ogromno truda, res so izjemni, večno jim bom hvaležen. Brez njih in družine ne bi bil tukaj. Nekaj časa si bom vzel, da ponotranjim današnji dan, nato pa bom fokus uperil proti Kanadi," je zelo odraslo povedal Antonelli, ki bo novo zmago lovil na dirki v Kanadi čez tri tedne.

FOTO: Profimedia

Dirka se je klavrno končala za Charlesa Leclerca, ki je ciljno črto prečkal kot šesti. Monačan je dolgo časa držal njemu zelo poznano tretje mesto, ki pa mu ga je nekaj krogov pred koncem odvzel Oscar Piastri. V poskusu prehitevanja dirkača McLarna je Leclerc storil napako, zaradi katere je izgubil nadzor nad dirkalnikom. Bolid Ferrarija se je začel nenadzorovano vrteti v krogu, preden ga je Leclerc uspel obvladati.

Incident je 28-letnika potisnil na šesto mesto, ki pa ni ostalo končno: "Zelo sem razočaran sam s sabo, moj manever na koncu me je stal četrtega ali pa celo tretjega mesta. Dobro smo začeli sezono, nismo delali veliko napak. Na srečo nas ta ni stala veliko točk," je povedal poklapani Leclerc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirkač Ferrarija je po dirki prejel dodaten udarec, ko so mu organizatorji namenili kazen 20 sekund, ki ga je spravila na osmo mesto. Komisarji so kot razlog navedli, da je Leclerc večkrat stezo zapustil brez upravičljivega razloga. Naknadno je bil kaznovan tudi Max Verstappen, ki je pri izhodu iz postanka prevozil belo črto. Nizozemec bi moral pasti na šesto mesto, a tega ni zasedel prav tako kaznovani Leclerc.

formula 1 kimi antonelli miami charles leclerc mercedes max verstappen

