Antonelli po klavrnih kvalifikacijah: Zelo sem jezen sam nase

Če so srebrne puščice na koncu kvalifikacij slavile zmago Georgea Russlla, se je prva resna preizkušnja v Bakuju začela katastrofalno. Že v prvem sektorju je zaradi napake odstopil Kimi Antonelli. Italijan je površno odpeljal ovinek na stezi v azerbajdžanski prestolnici in s prednjo levo gumo udaril v varnostno ogrado. Hitro je bilo jasno, da bo moral 20-letnik iz Bologne predčasno končati s kvalifikacijami.

"Imel sem več oprijema, kot sem pričakoval. V ovinek nisem pripeljal kot v prejšnjem krogu, zato sem storil napako in se z gumo dotaknil ograde. Storil sem napako, to je jasno. Moram priznati, da je bilo vse skupaj zelo nepotrebno. Zelo sem jezen sam nase, upam, da bomo jutri lahko čim več nadoknadili," je takoj po dirki povedal razočarani Antonelli, ki bo današnjo preizkušnjo začel na 16. mestu.