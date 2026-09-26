Antonelli po klavrnih kvalifikacijah: Zelo sem jezen sam nase

Če so srebrne puščice na koncu kvalifikacij slavile zmago Georgea Russlla, se je prva resna preizkušnja v Bakuju začela katastrofalno. Že v prvem sektorju je zaradi napake odstopil Kimi Antonelli. Italijan je površno odpeljal ovinek na stezi v azerbajdžanski prestolnici in s prednjo levo gumo udaril v varnostno ogrado. Hitro je bilo jasno, da bo moral 20-letnik iz Bologne predčasno končati s kvalifikacijami.
"Imel sem več oprijema, kot sem pričakoval. V ovinek nisem pripeljal kot v prejšnjem krogu, zato sem storil napako in se z gumo dotaknil ograde. Storil sem napako, to je jasno. Moram priznati, da je bilo vse skupaj zelo nepotrebno. Zelo sem jezen sam nase, upam, da bomo jutri lahko čim več nadoknadili," je takoj po dirki povedal razočarani Antonelli, ki bo današnjo preizkušnjo začel na 16. mestu.
Za razliko od svojega kolega je Russell svoje delo opravil z odliko. Britanec je skoraj za sekundo prehitel drugega najhitrejšega dirkača na kvalifikacijah Charlesa Leclerca in se postavil v idealni položaj za napadanje nove zmage. "Dirkalnik je zelo hiter. Georgeu gre ta konec tedna zelo dobro, upam, da mi bo uspelo razliko čim bolje nadoknaditi," je povedal Antonelli.
Russell je priznal, da je tudi njega presenetila visoka prednost, s katero je dobil kvalifikacije, in se obenem malce pošalil na račun svojega moštvenega kolega: "V Monzi je začel z 19. mesta, tokrat bo s 16., tako da bo zdaj še malce prej prevzel vodstvo. Kimija ne smeš nikoli odpisati," je povedal Britanec.
Dirko za veliko nagrado Azerbajdžana si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 12.30.
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