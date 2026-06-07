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Formula 1

Antonelli po zgodovinski zmagi: Res sem užival na stezi

Monte Carlo, 07. 06. 2026 18.18 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Kimi Antonelli

19-letni italijanski zvezdnik Kimi Antonelli je v Monaku prišel do pete zaporedne zmage in postal najmlajši zmagovalec najprestižnejše preizkušnje v svetu Formule 1. "Za nami je neverjeten konec tedna in izjemna dirka," je dejal po slavju, s katerim je še precej povišal prednost v skupnem seštevku sezone.

Kimi Antonelli je v Monte Carlu znatno izboljšal rekord, ki je bil do tega trenutka v lasti Lewisa Hamiltona, ki je tokrat dirko končal na drugem mestu. Britanec je najmlajši zmagovalec VN Monaka postal leta 2008, ko je imel 23 let, štiri mesece in 18 dni, Italijan pa je bil ob petem zaporednem slavju te sezone star 19 let, devet mesecev in 13 dni.

Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
Kimi Antonelli in Lewis Hamilton
FOTO: AP

Mladenič se je najbolj bal starta, na katerem je letos izgubljal precej mest. V kneževini je vendarle potegnil najbolje, tako v prvo kot tudi v drugo. Na dirki smo namreč osem krogov pred koncem videli ponovitev starta, do katere je prišlo po trku domačina Charlesa Leclerca. "Za nami je neverjeten konec tedna in izjemna dirka. To je bil eden tistih dni, ko smo imeli sijajen ritem, vse pa se je zdelo zelo naravno. Dirkalnik je bil sijajen, kar mi je omogočilo samozavestno vožnjo na meji," je uvodoma dejal Antonelli.

Preberi še Razburljiva dirka v Monte Carlu prinesla peto zaporedno zmago Antonellija

"Nisem bil ravno navdušen nad novim stoječim startom, a ko je prišlo to navodilo, sem zbral misli in se osredotočil na nadaljevanje. Ko sem dobro potegnil s starta, sem vedel, da lahko ostanem spredaj do prvega ovinka. V zadnjih krogih sem lahko res užival na stezi," je nadaljeval mladi Italijan, ki je povišal prednost v skupnem seštevku sezone.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Antonelli je na vrhu zdaj pri 156 točkah, Hamilton je z 90 točkami napredoval na drugo mesto, Russell je ostal pri 88 točkah in padel na tretji položaj. "Nismo še končali. Pred nami je še dolga sezona. Moramo pritiskati in pomikati letvico višje. Cilj je, da nadaljujemo v tem ritmu. Ekipa opravlja sijajno delo in nama obema omogoča dirkanje v fantastičnem bolidu," je še o dosedanjem poteku sezone dejal italijanski najstnik.

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KOMENTARJI1

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igornov
07. 06. 2026 18.40
Ne more imeti mulc vedno srečo, Russel pa smolo. Enkrat se bo že obrnilo, ker to pa že ni več normalno, da Russlu, bodisi odpove avto, vsak varnostni avto gre v prid Kimiju...in še bi se našlo kaj.
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