Antonelli po zgodovinski zmagi: Res sem užival na stezi

Kimi Antonelli je v Monte Carlu znatno izboljšal rekord, ki je bil do tega trenutka v lasti Lewisa Hamiltona, ki je tokrat dirko končal na drugem mestu. Britanec je najmlajši zmagovalec VN Monaka postal leta 2008, ko je imel 23 let, štiri mesece in 18 dni, Italijan pa je bil ob petem zaporednem slavju te sezone star 19 let, devet mesecev in 13 dni.

Kimi Antonelli in Lewis Hamilton FOTO: AP

Mladenič se je najbolj bal starta, na katerem je letos izgubljal precej mest. V kneževini je vendarle potegnil najbolje, tako v prvo kot tudi v drugo. Na dirki smo namreč osem krogov pred koncem videli ponovitev starta, do katere je prišlo po trku domačina Charlesa Leclerca. "Za nami je neverjeten konec tedna in izjemna dirka. To je bil eden tistih dni, ko smo imeli sijajen ritem, vse pa se je zdelo zelo naravno. Dirkalnik je bil sijajen, kar mi je omogočilo samozavestno vožnjo na meji," je uvodoma dejal Antonelli.

"Nisem bil ravno navdušen nad novim stoječim startom, a ko je prišlo to navodilo, sem zbral misli in se osredotočil na nadaljevanje. Ko sem dobro potegnil s starta, sem vedel, da lahko ostanem spredaj do prvega ovinka. V zadnjih krogih sem lahko res užival na stezi," je nadaljeval mladi Italijan, ki je povišal prednost v skupnem seštevku sezone.

Kimi Antonelli FOTO: AP