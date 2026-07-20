Antonelli po šesti zmagi sezone: Izkoristiti moramo prav vsako priložnost

Antonelli je dirko v Spaju začel z najboljšega startnega položaja, a ga je na izhodu iz prvega ovinka za kratek čas prehitel Max Verstappen. Mercedesov dirkač je vodstvo prevzel nazaj in nato nadzoroval uvodni del preizkušnje. Njegovo pot do zmage je zapletel virtualni varnostni avtomobil, ki ga je Charles Leclerc izkoristil za postanek in se znašel pred Italijanom. Antonelli je moral zato znova napasti. Leclerca je prehitel deset krogov pred koncem in nato zadržal vodstvo do cilja.

"Odlično se je vrniti na najvišjo stopničko po nekaj težkih dirkah. Zmaga je bila težko priborjena. Zaradi virtualnega varnostnega avtomobila smo izgubili prvo mesto, a smo se nato prebili nazaj v ospredje. Charles je bil hiter, zato smo morali do konca trdo garati," je po dirki povedal Antonelli, ki je pred Belgijo na dveh od zadnjih treh dirk zaradi tehničnih težav ostal brez točk. Njegova zmaga je bila še pomembnejša zaradi dogodkov v ozadju. Russell je odstopil že v uvodnem krogu po trčenju z Lewisom Hamiltonom, ki je za incident prejel petsekundno kazen.