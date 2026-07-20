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Formula 1

Antonelli po šesti zmagi sezone: Izkoristiti moramo prav vsako priložnost

Spa-Francorchamps, 20. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli je po dveh težkih dirkaških koncih tedna znova stopil na najvišjo stopničko. Mladi Italijan je dobil VN Belgije in s šesto zmago v sezoni še povečal prednost v boju za naslov svetovnega prvaka. Po odstopu moštvenega kolega Georgea Russlla ima pred Britancem zdaj že 50 točk naskoka.

Antonelli je dirko v Spaju začel z najboljšega startnega položaja, a ga je na izhodu iz prvega ovinka za kratek čas prehitel Max Verstappen. Mercedesov dirkač je vodstvo prevzel nazaj in nato nadzoroval uvodni del preizkušnje. 

Njegovo pot do zmage je zapletel virtualni varnostni avtomobil, ki ga je Charles Leclerc izkoristil za postanek in se znašel pred Italijanom. Antonelli je moral zato znova napasti. Leclerca je prehitel deset krogov pred koncem in nato zadržal vodstvo do cilja.

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"Odlično se je vrniti na najvišjo stopničko po nekaj težkih dirkah. Zmaga je bila težko priborjena. Zaradi virtualnega varnostnega avtomobila smo izgubili prvo mesto, a smo se nato prebili nazaj v ospredje. Charles je bil hiter, zato smo morali do konca trdo garati," je po dirki povedal Antonelli, ki je pred Belgijo na dveh od zadnjih treh dirk zaradi tehničnih težav ostal brez točk.

Njegova zmaga je bila še pomembnejša zaradi dogodkov v ozadju. Russell je odstopil že v uvodnem krogu po trčenju z Lewisom Hamiltonom, ki je za incident prejel petsekundno kazen.

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Hamilton je ciljno črto prečkal na četrtem mestu, a ga je po dirki čakala še preiskava zaradi nevarnega izpusta iz boksov. Antonelli ima pred Britancem 45 točk prednosti, pred Russellom pa še pet več. 

Kljub povečanju prednosti ostaja previden. "Zagon je bil ves čas prisoten, manjkali so le rezultati. Tokrat smo imeli glede razpleta tudi nekaj sreče, toda prav zato moraš izkoristiti vsako ponujeno priložnost. Videli smo, kako hitro se lahko razmerje spremeni. Še naprej moramo dobro dirkati in osvajati točke, nato pa bomo ob koncu sezone videli, kam nas bo to pripeljalo," je zaključil vodilni dirkač prvenstva.

formula 1 antonelli vn belgije

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