Formula 1

Antonelli: Počutim se odlično, steza mi ustreza

Suzuka, 28. 03. 2026 20.30 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
B.B. A.M.
Kimi Antonelli

Kimi Antonelli si je z Mercedesom na kvalifikacijah za tretjo preizkušnjo sezone privozil drugi zaporedni najboljši startni položaj. "V dirkalniku se počutim odlično, ta steza mi zelo ustreza," je pred nedeljskim spektaklom, ki ga boste lahko od 6.30 dalje spremljali na Kanalu A in VOYO, optimističen 19-letnik iz Bologne.

19-letni Italijan je potrdil, da pole-position, ki si ga je kot najmlajši v zgodovini priboril že na prejšnji dirki, ni bil naključje. "Že od Melbourna gradim dobro formo, gradil sem jo tudi na Kitajskem. Spet imam prvi startni položaj," pravi Kimi Antonelli, za katerega si nihče ni mislil, da bo na 40. izvedbi VN Japonske glavni favorit za končno slavje.

"Vedno bolj zaupam dirkalniku. Jasno nas čaka še veliko dela, moramo poskrbeti za maksimalen izkoristek pogonskega agregata," dodaja Antonelli. O napredku veliko razmišlja tudi njegov moštveni kolega George Russell, ki se je uštel pri nastavitvah dirkalnika: "Pred kvalifikacijami sem nekoliko spremenil nastavitve vzmetenja. Dirkalnik se je odzval precej slabše, vrnile so se čudne vibracije zadnjega dela."

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Rocky 4
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
