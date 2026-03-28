Antonelli: Počutim se odlično, steza mi ustreza

19-letni Italijan je potrdil, da pole-position, ki si ga je kot najmlajši v zgodovini priboril že na prejšnji dirki, ni bil naključje. "Že od Melbourna gradim dobro formo, gradil sem jo tudi na Kitajskem. Spet imam prvi startni položaj," pravi Kimi Antonelli, za katerega si nihče ni mislil, da bo na 40. izvedbi VN Japonske glavni favorit za končno slavje.