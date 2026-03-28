Antonelli: Počutim se odlično, steza mi ustreza

19-letni Italijan je potrdil, da pole-position, ki si ga je kot najmlajši v zgodovini priboril že na prejšnji dirki, ni bil naključje. "Že od Melbourna gradim dobro formo, gradil sem jo tudi na Kitajskem. Spet imam prvi startni položaj," pravi Kimi Antonelli, za katerega si nihče ni mislil, da bo na 40. izvedbi VN Japonske glavni favorit za končno slavje.
"Vedno bolj zaupam dirkalniku. Jasno nas čaka še veliko dela, moramo poskrbeti za maksimalen izkoristek pogonskega agregata," dodaja Antonelli. O napredku veliko razmišlja tudi njegov moštveni kolega George Russell, ki se je uštel pri nastavitvah dirkalnika: "Pred kvalifikacijami sem nekoliko spremenil nastavitve vzmetenja. Dirkalnik se je odzval precej slabše, vrnile so se čudne vibracije zadnjega dela."
