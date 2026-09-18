Antonelli prihodnost vidi pri Ferrariju?

Za Italijane Ferrari ni le avtomobil. Je strast, vera in utrip srca cele nacije. Je krik ponosa, ki se razlega čez griče Emilije-Romanje in odmeva v srcih vsakega tifosa, ki ekipo spremljajo s strastjo, ki je običajno rezervirana samo za italijansko nogometno reprezentanco. Zato ne preseneča dejstvo, da ima tudi italijanski zvezdnik v formuli 1 Kimi Antonelli poseben odnos do ekipe iz Maranella. Kljub temu, da se Antonelliju pri Mercedesu trenutno cedita med in mleko, mladi Italijan ne skriva svojega občudovanja do Ferrarija, njegovih zvestih tifosov in legendarnega rdečega dirkalnika. Tudi sam je bil v mladosti velik navijač Ferrarija in Sebastiana Vettla.

Toda tudi tifosi mu vračajo naklonjenost, čeprav (še) ne dirka za "rdečo puščico". K temu nedvomno pripomore dejstvo, da je bil zadnji italijanski svetovni prvak v formuli 1 Alberto Ascari, ki je naslov osvojil pred približno 72 leti. Od takrat je bilo uspešnih italijanskih dirkačev le malo, zato Italijani v rojaku očitno vidijo novega velikega domačega upa.

Po zmagi v Monzi je Antonelli poudaril, da mu je bučna podpora s tribun dala dodatno energijo in zagon. "Tifosi so bili neverjetni. Njihova podpora mi je dala še dodatno moč," je po dirki dejal mladi Italijan.