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Formula 1

Antonelli prihodnost vidi pri Ferrariju?

Milano, 18. 09. 2026 08.48 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Š.Z.
Antonelli je vse pogosteje povezan s Ferrarijem.

Kimi Antonelli ima za seboj sanjski dve tretjini dirkaške sezone v kraljici motošporta. Italijanski zvezdnik, ki je sezono začel še kot najstnik, je na dobri poti, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini formule 1. Pri Mercedesu mu trenutno vse teče kot po maslu, a kljub temu se iz dneva v dan krepijo govorice o njegovem morebitnem prestopu k "domačemu" Ferrariju.

Za Italijane Ferrari ni le avtomobil. Je strast, vera in utrip srca cele nacije. Je krik ponosa, ki se razlega čez griče Emilije-Romanje in odmeva v srcih vsakega tifosa, ki ekipo spremljajo s strastjo, ki je običajno rezervirana samo za italijansko nogometno reprezentanco. Zato ne preseneča dejstvo, da ima tudi italijanski zvezdnik v formuli 1 Kimi Antonelli poseben odnos do ekipe iz Maranella. Kljub temu, da se Antonelliju pri Mercedesu trenutno cedita med in mleko, mladi Italijan ne skriva svojega občudovanja do Ferrarija, njegovih zvestih tifosov in legendarnega rdečega dirkalnika. Tudi sam je bil v mladosti velik navijač Ferrarija in Sebastiana Vettla.

Toda tudi tifosi mu vračajo naklonjenost, čeprav (še) ne dirka za "rdečo puščico". K temu nedvomno pripomore  dejstvo, da je bil zadnji italijanski svetovni prvak v formuli 1 Alberto Ascari, ki je naslov osvojil pred približno 72 leti. Od takrat je bilo uspešnih italijanskih dirkačev le malo, zato Italijani v rojaku očitno vidijo novega velikega domačega upa.

Po zmagi v Monzi je Antonelli poudaril, da mu je bučna podpora s tribun dala dodatno energijo in zagon. "Tifosi so bili neverjetni. Njihova podpora mi je dala še dodatno moč," je po dirki dejal mladi Italijan.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: AP

Vzorniki in prijateljstva v športu

Antonelli se za svoje vzornike ozira med največje zvezdnike italijanskega športa. Med Antonellijevimi športnimi vzorniki so tudi Jannik Sinner, Valentino Rossi, poleg njiju pa ima tesne vezi z Marcom Bezzecchijem in italijanskim športnikom Mattio Furlanijem.

"Čudovito je imeti prijatelje, ki so športniki in tekmujejo na najvišji ravni. Razumejo, kaj pomeni obvladovati pritisk in kako pomembni so trenutki pred tekmovanjem, ko potrebuješ svoj mir in prostor," je dejal Antonelli. Ob tem je dodal: "Zelo dober prijatelj sem tudi z Mattio Furlanijem, ki sem ga spoznal v Monzi. Čudovito je imeti takšne vezi, saj ti dajejo dodatno motivacijo za doseganje še boljših rezultatov. Vesel sem, ko jih vidim zmagovati, in tudi sam bi rad dosegel enako, če ne celo več. Čeprav je težko doseči boljše rezultate kot Sinner."

Svoje ambicije in občudovanje največjih italijanskih športnih zvezdnikov je sklenil z besedami: "Sanjam, da bi postal kot Valentino Rossi in Jannik Sinner."

Kaj pa prihodnost pri Ferrariju?

Več kot očitno je, da je Antonelli močno povezan s svojimi rojaki in domovino. Prav ta pripadnost Italiji bi lahko nekoč predstavljala dodaten razlog za morebiten prestop k Ferrariju. Toda za zdaj kaže, da je mladi Italijan predan Mercedesu. "Srečen sem tam, kjer sem zdaj," je dejal Italijan

Kljub temu Antonelli možnosti, da bi nekoč oblekel Ferrarijevo rdečo, ne izključuje. "Bomo videli. Ničesar ne izključujem," je dodal glede morebitnega prestopa k Ferrariju.

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KOMENTARJI2

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18. 09. 2026 15.37
Kot dolgoletni navijač Ferrarija, Kimi ne si uničit kariere 🤣 Ferrari že dolgo let ni, kar je bil.
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0 0
Victorinox
18. 09. 2026 15.15
Ja, mladi dirkač Antonelli in Ferrari, to je prava in čudovita kombinacija.
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