Antonelli pred ključnim delom sezone: Osredotočenost ostaja visoka

Letošnja sezona Formule 1 je sezona Kimija Antonellija . Na 14 dirkah je osvojil osem zmag in še štirikrat stal na stopničkah. S prepričljivo in konstantno predstavo si je ob spodrsljajih in težavah tekmecev nabral že veliko prednost. "Ni konec, dokler ni konec. Dokler ne prečkam ciljne črte ob koncu sezone, prvenstvo ni odločeno. Tako kot v tenisu igraš za vsako dobljeno točko, tu dirko po dirko dajem vse od sebe," je pred dirkaškim koncem tedna dejal vodilni v prvenstvu.

Le devetim dirkačem je pred njim uspelo v eni sezoni vsaj osemkrat stati na najvišji stopnički: Ayrtonu Senni, Nigelu Mansellu, Damonu Hillu, Miki Hakkinenu, Michaelu Schumacherju, Lewisu Hamiltonu, Nicu Rosbergu, Sebastianu Vettlu in Maxu Verstappnu . Vsi so tistega leta postali svetovni prvaki. "Bolj kot se bližamo koncu sezone, mi misli uhajajo k naslovu prvaka. A vedno na koncu pridem do istega zaključka, da moram še naprej dirkati tako, kot sem do zdaj, in dosegati rezultate. Prej ko bo konec, bolje bo. Je pa še dolga pot in ne bo lahko," je dodal Antonelli, ki je trenutno pri 292 točkah in ima 81 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Georgeom Russellom , ki je trenutno pri 211 točkah.

Prva od preostalih devetih na koledarju je Velika nagrada Azerbajdžana, kjer je lani, v svoji krstni sezoni, končal na četrtem mestu. "Upam, da je pred menoj še veliko dobrih dirk, še veliko zmag. A tekmeci se nam približujejo, McLaren z Landom Norrisom , tudi Max Verstappen je vedno blizu in Ferrarija. Mislim, da bodo hitri," je o konkurenci dejal mladi Italijan.

Kljub izjemnemu uspehu v drugi sezoni v kraljici motošporta, ki jo je le redkokdo pričakoval, 20-letni Italijan s pomočjo družine ostaja na trdnih tleh, za kar skrbi predvsem njegov oče Marco Antonelli. Kimi pa skrbi, da so v garaži Mercedesa na trnih. Tudi ko vodi na dirki, ne spusti plina. "Čim popustiš, si manj zbran in takrat se dogajajo napake. Če dirkam z visoko intenzivnostjo, morda prestrašim Tota Wolffa in Peta 'Bona' Bonningtona, ampak takšen sem," je zaključil dirkač Mercedesa.

In takšen bo tudi v Bakuju, kjer je dirkaški urnik za en dan zamaknjen zaradi državnega praznika. Uvodna treninga bosta že v četrtek ob 10.25 in 13.55, v petek ob 10.25 sledi že zadnji trening pred kvalifikacijami za Veliko nagrado, ki so na sporedu ob 13.55. Dirka pa bo na sporedu v soboto ob 13.00, pol ure prej pa bomo prenos začeli z bogatim studijskim delom. Celotno dogajanje v prestolnici Azerbajdžana bomo prenašali na Kanalu A in VOYO.