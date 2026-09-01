Antonelli o formuli uspeha in zadrževanju prednosti v skupnem seštevku

Italijanski dirkač Formule 1 Kimi Antonelli je že v svoji krstni sezoni 2025 s trikratnimi uvrstitvami na stopničke za zmagovalni oder opozoril nase in nakazal, da bi se lahko v prihodnosti mladi Italijan boril tudi za naslov svetovnega prvaka. Na presenečenje mnogih je dirkač ekipe Mercedesa v letošnjo sezono vstopil v vrhunski formi in v prvih šestih dirkah letošnje sezone zabeležil kar pet zaporednih zmag.

Z zmago na drugi dirki v sezoni na Kitajskem, ki je bila njegova prva v karavani Formule 1, je svoj dosežek izpopolnil še z zmago na tretjem prizorišču v letošnji sezoni na Japonskem in tako postal najmlajši dirkač v zgodovini kraljice motošporta z dvema zaporednima zmagama. Po zmagi v deželi vzhajajočega sonca je slavil še na nadaljnjih treh dirkah v Miamiju, Kanadi in Monaku ter v Belgiji, ki je bila deseto prizorišče letošnje sezone.

Vsi ti dosežki so mladi vzhajajoči zvezdi Formule 1 prinesli vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima pred najbližjima zasledovalcema, njegovim moštvenim kolegom Britancem Georgeem Russellom in Ferrarijevim Lewisom Hamiltonom , 59 točk prednosti. Antonelli je pred nadaljevanjem sezone v domači Monzi razkril, kako mu kljub mladosti uspeva ohranjati varno prednost pred tekmeci.

"Med poletnim premorom sem si med večerjami pogledal nekaj dirk. Z bližnjimi smo govorili o Formuli 1, a le o lepih trenutkih, da sem se spomnil, kaj mi je uspelo doseči," je za uradno spletno stran Formule 1 dejal Antonelli. "Moram biti vesel zaradi tega, a hkrati se ne smem preveč zmesti in moram še vedno ostati osredotočen. Delo še ni končano. Sem šele na polovici poti."

Italijan je pred nadaljevanjem sezone delil tudi nasvet, ki mu ga je podala legenda tenisa Roger Federer, ki mu je dejal, da mora ostati zvest samemu sebi in ob tem tudi uživati. "Ko razumeš, da moraš v vožnji tudi uživati, to naredi razliko, saj ti pomaga, vsaj v mojem primeru se mi zdi, da voziš bolj sproščeno, bolj uživaš v vožnji, bolj čutiš dirkalnik in potem je lažje doseči boljše rezultate," je nadaljeval Antonelli.

Mladi Italijan se sicer na domači dirki po vsej verjetnosti ne bo boril za najvišja mesta, saj naj bi po besedah šefa Mercedesa Tota Wolffa mehaniki v Antonellijev dirkalnik vgradili peto pogonsko enoto, kar je ena več od dovoljenih v celotni sezoni, za kar bo dobil pribitek desetih mest ob rezultatu, ki ga bo dosegel v kvalifikacijah. Dirkači se bodo na steze podali že v petek, ko bomo na Kanalu A in VOYO prenašali prva dva prosta treninga ob 12.25 in 15.55.