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Formula 1

Antonelli v Braziliji tudi za legendarnega Senno

Sao Paulo, 06. 11. 2026 11.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Kimi Antonelli

Novopečeni prvak Formule 1 Kimi Antonelli bo na VN Brazilije dirkal s posebno čelado v spomin na legendarnega Ayrtona Senno, je na družbenih omrežjih razkril Italijan. Ob tem je zapisal, da se želi tako pokloniti svojemu idolu. Prenos dogajanja že danes na Kanalu A in VOYO.

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Kimi Antonelli bo v največjem mestu Južne Amerike vozil s posebno čelado v brazilskih barvah. "To mi pomeni ogromno. Je poklon mojemu idolu in Braziliji. Upam, da vam bo všeč tako, kot je meni," je na Instagramu zapisal Italijan, ki je minuli konec tedna postal najmlajši prvak v zgodovini Formule 1.

Ayrton Senna je trikrat postal prvak Formule 1 – v letih 1988, 1990 in 1991. Izjemna kariera, v kateri je zbral 41 zmag in 65 najboljših startnih položajev, se je prezgodaj končala po tragičnem trčenju na dirkališču v Imoli. Brazilski navijači so doslej slavili tri različne prvake, poleg Senne še Emersona Fittipaldija (1972 in 1974) ter Nelsona Piqueta, ki je bil najboljši v letih 1981, 1983 in 1987.

Spored na VN Brazilije začenjamo že danes, ob 16.25 na Kanalu A in VOYO prenašamo prvi prosti trening.

Najmlajši svetovni prvaki
Najmlajši svetovni prvaki
FOTO: Sofascore.com
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