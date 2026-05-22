Formula 1

Antonelli pred VN Kanade: Sem v izjemnem naletu, a sezona je še dolga

Montreal, 22. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

E.K.P A.M.
Kimi Antonelli na prizorišče VN Kanade prihaja na krilih izjemnih uspehov. Zmago je slavil na zadnjih treh dirkah in vodi v skupnem seštevku. V Montrealu je 19-letni Italijan lani prvič stopil na oder za zmagovalce, zato se na legendarno dirkališče vrača še z dodatno mero optimizma. Prenos dogajanja na Kanalu A in VOYO.

Kimi Antonelli je nedvomno največje presenečenje uvoda v letošnjo sezono Formule 1. Najstnik iz Bologne je svojo zmagovito pot začel tlakovati na Kitajskem, na Japonskem in v Miamiju pa jo je še nadgradil. "Sem v izjemnem naletu, a zavedam se, da je sezona še dolga. Vse se lahko hitro spremeni," ostaja skromen 19-letnik.

Če so mu pred začetkom sezone mnogi očitali neizkušenost, je na uvodnih štirih letošnjih preizkušnjah mladi up Mercedesa dokazal, da se lahko brez težav kosa z bolj izkušenim moštvenim tekmecem Georgeom Russellom. "On je v Kanadi izjemno močan, vedno zelo hiter, tako da bo znova pri vrhu," je nadaljeval Antonelli in dodal, da se v dirkalniku počuti odlično in da bo še naprej dajal vse od sebe.

Da bo v Montrealu čim bolje konkuriral Russllu, se je pripravljal v San Marinu, kjer trenutno živi. Dneve je preživljal v bazenu, v simulatorju in seveda v telovadnici. Kako uspešne so bile priprave, bomo videli v petek na treningu ob 18.25 oziroma na sprint kvalifikacijah ob 22.25. Dogajanje boste lahko pospremili na Kanalu A in VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

