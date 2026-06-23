Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Antonelli zavrača primerjave z ikono Formule 1 Ayrtonom Senno

Ljubljana, 23. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Kimi Antonelli

Karavana Formule 1 se po dvotedenskem premoru vrača na dirkališče. Dirkači kraljice motošporta se bodo ta konec tedna mudili pri naših sosedih Avstrijcih. Pred nadaljevanjem sezone je bil vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli pozvan k primerjavam z legendarnim Ayrtonom Senno, kar mlademu Italijanu ni ravno všeč, saj mu, kot pravi sam, še dosti manjka do primerjav z najboljšimi v zgodovini Formule 1.

Potem ko je Kimi Antonelli na začetku prvenstva slavil na petih od uvodnih šestih dirk, se je kljub mladosti že uveljavil v svetu Formule 1. Italijan ima trenutno 41 točk prednosti pred voznikom, ki ga je zamenjal pri Mercedesu, Lewisom Hamiltonom, ki je lani prestopil k Ferrariju. Pred zadnjim koncem tedna v Barceloni je bil Antonelli v nizu petih zaporednih zmag, ob tem pa so se na stezi stalno dvigovale napetosti z moštvenim kolegom pri srebrni puščici Georgeom Russellom.

Ayrton Senna
Ayrton Senna
FOTO: AP

Zaradi dobre forme in dejstva, da Italijan vedno bolj spominja na trikratnega prvaka Ayrtona Senno, so se med njima že začele pojavljati primerjave. "Če sem iskren, mi primerjava ni prav všeč, ker se mi zdi, da me ne bi smeli primerjati z nekom, ki je ustvaril zgodovino tega športa, sam pa nisem dosegel niti malo tega, kar je on dosegel. Zato se mi ne zdi to ravno pošteno," je o primerjavi z Brazilcem Senno dejal dirkač Mercedesa.

Čeprav je trikratni prvak Formule 1 idol mladega Italijana in nekdo, ki ga navdihuje, meni, da ni pošteno, da ga na začetku še vedno mlade kariere primerjajo z nekom, ki je dosegel toliko stvari v svetu kraljice motošporta. In hkrati dodaja, da je sam še vedno zelo daleč od ravni, ki jo je v preteklosti kazal Senna.

Preberi še Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?

Antonelli je bil na zadnjem prizorišču blizu novim stopničkam, potem ko je ob koncu dirke prehitel Russella, a je moral zaradi težav z dirkalnikom predčasno zaključiti dirko. Ali se bo Italijan uspel vrniti na zmagovite tirnice po prvem neuspehu v letošnji sezoni, boste lahko preverili na Kanalu A in VOYO, ko bomo v neposrednem prenosu prenašali celoten dirkaški konec tedna v Avstriji.

Razlagalnik

Ayrton Senna je bil brazilski dirkač in eden najuspešnejših voznikov v zgodovini Formule 1, ki je osvojil tri naslove svetovnega prvaka v letih 1988, 1990 in 1991. Znan je bil po svoji izjemni hitrosti v kvalifikacijah, mojstrskem obvladovanju dirkalnika v dežju ter intenzivnem rivalstvu z Alainom Prostom. Njegova kariera se je tragično končala leta 1994 po nesreči na dirki za Veliko nagrado San Marina, kar je sprožilo korenite spremembe na področju varnosti v motošportu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
formula 1 kimi antonelli ayrton senna

Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?

24ur.com Iannone se vrača v motoGP: Valentinu nisem mogel reči ne
24ur.com Domenicali: Formula 1 tudi v naslednjih petih letih brez žensk
24ur.com Kimi Antonelli ekskluzivno za našo ekipo: Bezzecchi je hitrejši od mene
24ur.com Marini: Odnosi z Valentinom so se po moji selitvi k Hondi ohladili
24ur.com Anže Lanišek srečal Antonellija in dobil skupinsko fotografijo
24ur.com Marini: Rastemo iz dirke v dirko, drugi del sezone bomo zaznamovali prav mi
24ur.com Bi lahko Xabi Alonso zamenjal Carla Ancelottija?
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 43-ih pričakuje svojega tretjega otroka
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Samo eden od petih otrok razume, kar prebere. Kaj se dogaja v Sloveniji?
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Družinska terapevtka: Popolnih družinskih počitnic ni – in to je v redu
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
Ob dnevu očetov sta poslala jasno sporočilo sinu Brooklynu
zadovoljna
Portal
Kdo je privlačna pop glasbenica, ki osvaja svet?
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijetno presenečenje, čustva rakov bodo močna
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Sandali, ki jih bomo nosile letošnje poletje
7 jadranskih plaž, kjer je še vedno mogoče najti mir
7 jadranskih plaž, kjer je še vedno mogoče najti mir
vizita
Portal
Zaradi botoksa ni mogla dihati: 'Bila sem prestrašena, mislila sem, da bom umrla'
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Ne morete zaspati? Strokovnjaki priporočajo tehniko, ki lahko utiša preobremenjen um
Kako v enem tednu varno izgubiti pet kilogramov in ali je sploh smiselno
Kako v enem tednu varno izgubiti pet kilogramov in ali je sploh smiselno
Kaj se zgodi s telesom, če se premalo gibamo?
Kaj se zgodi s telesom, če se premalo gibamo?
cekin
Portal
Podjetje brez šefa? Na Danskem dokazujejo, da je to mogoče
1 od 3 turistov letos išče hladnejši dopust
1 od 3 turistov letos išče hladnejši dopust
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
moskisvet
Portal
To je jezero, kjer so našli na desetine človeških okostij – in nihče ne ve, kdo so bili
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Pri 19 letih se je poročila z italijanskim princem, nato pa so se pojavili prvi dvomi
Ali živite ali delate s psihopatom? Znaki, ki jih večina spregleda
Ali živite ali delate s psihopatom? Znaki, ki jih večina spregleda
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
dominvrt
Portal
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Katere rastline izbrati za zeleno oazo v vaši kopalnici?
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
okusno
Portal
Skrivnost popolnih čevapčičev ni le v mesu, ampak tudi v načinu peke
Ko boste videli, kako preprosta je ta bosanska pita, jo boste pekli vsak teden
Ko boste videli, kako preprosta je ta bosanska pita, jo boste pekli vsak teden
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763