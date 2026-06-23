Antonelli zavrača primerjave z ikono Formule 1 Ayrtonom Senno

Potem ko je Kimi Antonelli na začetku prvenstva slavil na petih od uvodnih šestih dirk, se je kljub mladosti že uveljavil v svetu Formule 1. Italijan ima trenutno 41 točk prednosti pred voznikom, ki ga je zamenjal pri Mercedesu, Lewisom Hamiltonom , ki je lani prestopil k Ferrariju. Pred zadnjim koncem tedna v Barceloni je bil Antonelli v nizu petih zaporednih zmag, ob tem pa so se na stezi stalno dvigovale napetosti z moštvenim kolegom pri srebrni puščici Georgeom Russellom .

Zaradi dobre forme in dejstva, da Italijan vedno bolj spominja na trikratnega prvaka Ayrtona Senno, so se med njima že začele pojavljati primerjave. "Če sem iskren, mi primerjava ni prav všeč, ker se mi zdi, da me ne bi smeli primerjati z nekom, ki je ustvaril zgodovino tega športa, sam pa nisem dosegel niti malo tega, kar je on dosegel. Zato se mi ne zdi to ravno pošteno," je o primerjavi z Brazilcem Senno dejal dirkač Mercedesa.

Čeprav je trikratni prvak Formule 1 idol mladega Italijana in nekdo, ki ga navdihuje, meni, da ni pošteno, da ga na začetku še vedno mlade kariere primerjajo z nekom, ki je dosegel toliko stvari v svetu kraljice motošporta. In hkrati dodaja, da je sam še vedno zelo daleč od ravni, ki jo je v preteklosti kazal Senna.