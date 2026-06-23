Antonelli zavrača primerjave z ikono Formule 1 Ayrtonom Senno

Potem ko je Kimi Antonelli na začetku prvenstva slavil na petih od uvodnih šestih dirk, se je kljub mladosti že uveljavil v svetu Formule 1. Italijan ima trenutno 41 točk prednosti pred voznikom, ki ga je zamenjal pri Mercedesu, Lewisom Hamiltonom, ki je lani prestopil k Ferrariju. Pred zadnjim koncem tedna v Barceloni je bil Antonelli v nizu petih zaporednih zmag, ob tem pa so se na stezi stalno dvigovale napetosti z moštvenim kolegom pri srebrni puščici Georgeom Russellom.
Zaradi dobre forme in dejstva, da Italijan vedno bolj spominja na trikratnega prvaka Ayrtona Senno, so se med njima že začele pojavljati primerjave. "Če sem iskren, mi primerjava ni prav všeč, ker se mi zdi, da me ne bi smeli primerjati z nekom, ki je ustvaril zgodovino tega športa, sam pa nisem dosegel niti malo tega, kar je on dosegel. Zato se mi ne zdi to ravno pošteno," je o primerjavi z Brazilcem Senno dejal dirkač Mercedesa.
Čeprav je trikratni prvak Formule 1 idol mladega Italijana in nekdo, ki ga navdihuje, meni, da ni pošteno, da ga na začetku še vedno mlade kariere primerjajo z nekom, ki je dosegel toliko stvari v svetu kraljice motošporta. In hkrati dodaja, da je sam še vedno zelo daleč od ravni, ki jo je v preteklosti kazal Senna.
Antonelli je bil na zadnjem prizorišču blizu novim stopničkam, potem ko je ob koncu dirke prehitel Russella, a je moral zaradi težav z dirkalnikom predčasno zaključiti dirko. Ali se bo Italijan uspel vrniti na zmagovite tirnice po prvem neuspehu v letošnji sezoni, boste lahko preverili na Kanalu A in VOYO, ko bomo v neposrednem prenosu prenašali celoten dirkaški konec tedna v Avstriji.
Ayrton Senna je bil brazilski dirkač in eden najuspešnejših voznikov v zgodovini Formule 1, ki je osvojil tri naslove svetovnega prvaka v letih 1988, 1990 in 1991. Znan je bil po svoji izjemni hitrosti v kvalifikacijah, mojstrskem obvladovanju dirkalnika v dežju ter intenzivnem rivalstvu z Alainom Prostom. Njegova kariera se je tragično končala leta 1994 po nesreči na dirki za Veliko nagrado San Marina, kar je sprožilo korenite spremembe na področju varnosti v motošportu.
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