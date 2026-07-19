Antonelli znova na vrhu pred dirko v Spa-Francorchampsu

Kljub temu da ima komaj 19 let, je Kimi Antonelli v kvalifikacijah v Spa-Francorchampsu pokazal veliko zbranost, mirnost in zrelost. Čeprav na zadnjih treh zaporednih dirkah ni okusil slasti zmage in je po tehničnih težavah v Silverstonu ter Barceloni ostal celo brez točk, je odgovoril na najboljši možen način – z novim najboljšim startnim položajem – njegovim šestim to sezono. Ob njem bo z drugega startnega mesta startal Max Verstappen z Red Bullom. S tretjega mesta bo startal Antonellijev moštveni kolega pri Mercedesu in glavni tekmec v boju za naslov George Russell. Mercedes ostaja neporažen v tej sezoni v kvalifikacijah.
Lewis Hamilton je v ovinku Fagnes utrpel znatno škodo, mehaniki sedemkratnega svetovnega prvaka so se borili in pravočasno popravili njegov Ferrari po nesreči na samem koncu tretjega prostega treninga.
"Zelo sem hvaležen ekipi. Fantje so se zelo potrudili, da so pripravili avto," je po kvalifikacijah dejal Hamilton ter dodal: "Še vedno sem optimističen za jutri. Mislim, da obstaja možnost, jutri obstaja veliko možnosti, da poskusimo priti na stopničke. To bi bilo super."
Hamilton je kvalifikacije končal na šestem mestu, za svojim moštvenim kolegom Charlesom Leclercom, ki je bil peti.
Kazni premešale karte pred dirko v Belgiji
Aktualni svetovni prvak Lando Norris je na kvalifikacijah osvojil tretje mesto, a bo startal s 13. mesta, potem ko je porabil svojo četrto baterijo v sezoni, eno več, kot je dovoljeno. Norris je v skupnem seštevku peti, za vodilnim Italijanom zaostaja za kar 82 točk.
Kazen je doletela tudi oba voznika Aston Martina. Kljub 10-mestni kazni zaradi sprememb motornih komponent bo Lance Stroll dirko začel z zadnjega, 20. startnega mesta. To pa zato, ker ima njegov moštveni kolega pri Aston Martinu, Fernando Alonso, še večjo kazen 20 mest, Isack Hadjar pa je padel za 30 mest.
Dirka za VN Belgije se bo začela ob 15.00. Prenos na Kanalu A in VOYO se bo s studijskim delom začel že ob 14.30, ob 14.00 pa si boste lahko ogledali tudi tretjo epizodo serije Verstappen: Prebujeni lev.
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