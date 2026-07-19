Antonelli znova na vrhu pred dirko v Spa-Francorchampsu

Kljub temu da ima komaj 19 let, je Kimi Antonelli v kvalifikacijah v Spa-Francorchampsu pokazal veliko zbranost, mirnost in zrelost. Čeprav na zadnjih treh zaporednih dirkah ni okusil slasti zmage in je po tehničnih težavah v Silverstonu ter Barceloni ostal celo brez točk, je odgovoril na najboljši možen način – z novim najboljšim startnim položajem – njegovim šestim to sezono. Ob njem bo z drugega startnega mesta startal Max Verstappen z Red Bullom. S tretjega mesta bo startal Antonellijev moštveni kolega pri Mercedesu in glavni tekmec v boju za naslov George Russell . Mercedes ostaja neporažen v tej sezoni v kvalifikacijah.

Lewis Hamilton je v ovinku Fagnes utrpel znatno škodo, mehaniki sedemkratnega svetovnega prvaka so se borili in pravočasno popravili njegov Ferrari po nesreči na samem koncu tretjega prostega treninga.

"Zelo sem hvaležen ekipi. Fantje so se zelo potrudili, da so pripravili avto," je po kvalifikacijah dejal Hamilton ter dodal: "Še vedno sem optimističen za jutri. Mislim, da obstaja možnost, jutri obstaja veliko možnosti, da poskusimo priti na stopničke. To bi bilo super."

Hamilton je kvalifikacije končal na šestem mestu, za svojim moštvenim kolegom Charlesom Leclercom, ki je bil peti.