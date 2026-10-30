Antonellija daje viroza, a za zgodovinski vikend bo moral stisniti zobe

Na žalost vseh navzočih novinarjev se Kimi Antonelli ni prikazal na protokolarnih četrtkovih medijskih aktivnostih. Skupaj z Valtterijem Bottasom sta bila namreč odsotna zaradi viroze, ki ju je doletela pred začetkom dogajanja v Mehiki. "Kimi se ne počuti najbolje, pesti ga viroza. FIA mu je preventivno tako odobrila izostanek s četrtkovih medijskih aktivnosti. Tako je dobil priložnost, da se odpočije pred začetkom vikenda. Pričakujemo, da se bo vrnil na prosta treninga," so zapisali pri ekipi Mercedes.

Italijan je na pragu zgodovinskega uspeha. Minuli konec tedna je v Austinu svoje delo opravil perfektno, a sta mu najbližja zasledovalca George Russell in Lewis Hamilton onemogočila veliko slavje. Zdaj bo imel slabih 1500 kilometrov južneje priložnost, da se dokopa do potrditve zasluženega naslova. Antonelli mora za to osvojiti zgolj dve točki, kar pomeni, da mora končati vsaj na devetem mestu. Če mu bo to uspelo, bo postal najmlajši prvak v zgodovini kraljice motošporta, za tri leta bo prehitel zdajšnjega imetnika tega Sebastiana Vettla.

Dirkaški konec tedna v Mehiki bosta otvorila prva prosta treninga. Prvi bo na sporedu ob 19.25, drugi pa ob 22.55. Prenos na Kanalu A in VOYO.