Formula 1
Aston Martin se v novo sezono podaja z obilico optimizma
Po lanskem odmevnem prestopu iz Red Bulla je enega najbolj zanimivih dirkalnikov za prihajajočo sezono zasnoval sloviti Adrian Newey. Sodelovanja z najuspešnejšim oblikovalcem dirkalnikov formule 1 vseh časov se veseli tudi dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso. 44-letni veteran se podaja v svojo že 23-to sezono v kraljici motošporta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.