Aston Martin se v novo sezono podaja z obilico optimizma

Po lanskem odmevnem prestopu iz Red Bulla je enega najbolj zanimivih dirkalnikov za prihajajočo sezono zasnoval sloviti Adrian Newey. Sodelovanja z najuspešnejšim oblikovalcem dirkalnikov formule 1 vseh časov se veseli tudi dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso. 44-letni veteran se podaja v svojo že 23-to sezono v kraljici motošporta.