Formula 1

Aston Martin v Avstralijo pripeljal štiri baterije, dve že odpovedali

Melbourne, 06. 03. 2026 09.23

Avtor:
Simon Valant
Aston Martin

Uvodni treningi nove sezone Formule 1 so razkrili precej več vprašanj kot odgovorov. Medtem ko pri Mercedesu govorijo o zahtevnem, a pričakovanem začetku po spremembi pravil, je situacija pri Aston Martinu precej bolj napeta. Šef ekipe Adrian Newey je po prvih dveh treningih priznal, da se moštvo sooča z resnimi težavami z vibracijami in baterijami, zaradi katerih je celo nastop na dirki pod vprašajem.

Karavana kraljice motošporta se je na uvodu sezone ustavila v Melbournu, kjer dirkače čaka Velika nagrada Avstralije. Že prva dva prosta treninga sta pokazala, da bo sezona z novimi pravili za številne ekipe precej zahtevna.

Aston Martin v težavah: ostali sta le še dve bateriji

Precej pozornosti je pritegnil Aston Martin, pri katerem so na prvem treningu za najboljšim časom Charlesa Leclerca zaostali za kar 30 sekund. Tudi na drugem treningu so pustili slab vtis, Fernando Alonso je za najhitrejšim Oscarjem Piastrijem zaostal skoraj pet sekund, Lance Stroll pa več kot šest sekund.

Preberi še Prvi trening v znamenju Ferrarija, na drugem najhitrejši Piastri

Pri ekipi se še vedno borijo z velikimi težavami pri pogonski enoti, ki jo dobavlja Honda. Po besedah Adriana Neweyja je glavni problem v močnih vibracijah, ki vplivajo na delovanje sistema.

"Imamo stalne težave z baterijo, poleg tega pa se še vedno borimo z vibracijami iz pogonske enote. To je trenutno naš največji problem," je po treningu razkril britanski inženirski genij.

Adrian Newey
Adrian Newey
FOTO: AP

Situacija je še resnejša, kot se zdi na prvi pogled. Aston Martin je namreč v Avstralijo pripeljal štiri baterije, dve pa sta že odpovedali. "Trenutno imamo samo še dve delujoči bateriji – tisti, ki sta v dirkalnikih. Če izgubimo še eno, smo v velikih težavah," je opozoril Newey.

Ekipa je sicer med treningoma preizkusila tudi novo tehnično rešitev, vendar še ni jasno, ali je ta sploh odpravila težave. Kljub temu v moštvu še vedno veliko pričakujejo od izkušenega Španca Alonsa. "Fernando je še vedno izjemno hiter, izjemno oster in eden največjih dirkačev vseh časov. Res je, da je to zanj trenutno mentalno težko obdobje, vendar ostaja neverjetno motiviran," je dejal Newey.

Aston Martin
Aston Martin
FOTO: AP

Težave vplivajo tudi na količino odpeljanih krogov, kar dodatno otežuje razvoj dirkalnika. Aston Martin je tako zbral zelo malo podatkov, kar bi lahko imelo posledice tudi v nadaljevanju sezone. Newey je ob tem poudaril, da se ekipa zaveda, da bo leto 2026 predvsem prehodno oziroma razvojno leto.

Mercedes: Zahteven začetek, a brez panike

Precej bolj umirjeni so bili v taboru Mercedesa. Po nekoliko bolj previdnem prvem treningu so v drugem treningu pokazali zobe in zasedli drugo ter tretje mesto. Šef ekipe Toto Wolff je priznal, da tudi njihov začetek ni bil popoln, vendar težave niso tako resne kot pri nekaterih tekmecih.

Toto Wolff
Toto Wolff
FOTO: AP

"To je bil nekoliko težaven začetek, vendar je to povsem normalno, ko pridejo nova pravila. Nismo bili idealni niti pri šasiji niti pri pogonski enoti, a gre za stvari, ki jih lahko rešimo," je pojasnil Avstrijec.

Wolff tudi ni želel govoriti o vlogi favorita, čeprav številni strokovnjaki prav Mercedesu pripisujejo najmočnejši paket na začetku nove dobe pravil. "V vseh teh letih še nikoli nisem rekel, da smo favoriti. Preprosto ne vemo. Delati moramo korak za korakom," je dodal.

Nova ekipa, prvi koraki

Veliko pozornosti je požela tudi nova ekipa Cadillaca, ki je v Melbournu prvič na uradnem treningu na stezo poslala oba dirkalnika. Šef moštva Graeme Lowdon je priznal, da je bil dan za ekipo precej hektičen.

Graeme Lowdon
Graeme Lowdon
FOTO: AP

"To je prvič, da smo na stezo poslali dva dirkalnika. Celoten projekt je niz prvih korakov. Melbourne ni naš cilj – to je šele začetek zelo dolge poti," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovih besedah je Formula 1 daleč najzahtevnejši ekipni šport na svetu. "Konkurenca je neverjetna. Samo priti na start dirke je že velik dosežek," je poudaril.

Pred nami nepredvidljiv vikend

Po uvodnih treningih tako ostaja jasno predvsem to, da so razmerja moči še vedno precej nejasna. Nove tehnične smernice so premešale karte, številne ekipe pa še vedno iščejo optimalne nastavitve in zanesljivost.

Sobotne kvalifikacije se na Kanalu A in VOYO začnejo ob 5.55, nedeljska dirka (začetek prenosa ob 4.30) pa bo odprla novo poglavje v sezoni.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maresan
06. 03. 2026 10.07
F1 in baterije..kam smo prišli
Odgovori
0 0
Maresan
06. 03. 2026 10.07
haha
Odgovori
0 0
Racional-ec
06. 03. 2026 09.49
Haha, kako dolgo bojo forsiral ta elekticna jajca…
Odgovori
+0
1 1
Spletko
06. 03. 2026 09.59
Upam da veš da formulo poganja gorivo ne elektrika.
Odgovori
+2
2 0
