Ko se združita formula in plezanje: 'Drug drugemu sva izjemna motivacija'

Ameriško moštvo Haas je daleč najmanjša ekipa v Formuli 1, kljub temu dejstvu pa je odlično vstopilo v zgodovinsko sezono številnih sprememb in na konstruktorski lestvici enajstih ekip zaseda sedmo mesto. "Presegli smo pričakovanja, kot ekipa držimo skupaj. Za nas še vedno dela ista ekipa ljudi, ki je dirkalnik razvijala v minulih dveh sezonah," nam je na prizorišču VN Madžarske povedal Ayao Komatsu.

Ayao Komatsu FOTO: Jure Makovec

Prvi mož Haasa priznava, da je za majhne ekipe sezona vse prej kot lahka: "Zahtevno je, tako fizično kot mentalno. Paziti moraš na ljudi v ekipi, saj jih v majhnih ekipah ni toliko kot v večjih. Poleg tega imamo manjši proračun, kar se pozna pri potovanjih. Formula 1 je šport, v katerem so ključni ljudje. Oni so naše največje bogastvo, zato moramo paziti nanje."

Ayao Komatsu FOTO: Jure Makovec

Posebno osebo pa ima Komatsu tudi v Sloveniji. Sam je ljubitelj športnega plezanja in pred nekaj leti je bolj kot ne po naključju v Singapurju spoznal Janjo Garnbret. "Vedel sem, da je zelo uspešna plezalka in dobitnica zlate medalje, ko sem jo spoznal, pa sem videl, kako skromna in dobra oseba je. Takoj sva se ujela in od takrat sva zelo dobra prijatelja," je dodal 50-letni Japonec.

O njunem odnosu smo povprašali tudi slovensko zvezdnico. "Ali jaz obiščem njih ali pa on pride v Slovenijo in gremo skupaj plezat. Zame so velika inspiracija, ker med ostalimi ekipami živijo v pomanjkanju, ampak iz tega naredijo maksimum in še več. Vedno, ko sva govorila, sva prišla do zaključka, da lahko s plezanjem in formulo potegnemo neke smernice. Drug drugemu sva izjemna motivacija," je povedala Garnbret.

Janja Garnbret FOTO: Damjan Žibert

Ta je bila že večkrat gostja na dirkah Formule 1. Mentalni trud in fizična pripravljenost sta besedni zvezi, ki ju je uporabila ob opisovanju kraljice motošporta, hkrati pa so te stvari značilne tudi za športno plezanje. "V formuli je veliko denarja in medijske pozornosti, Ayao in ekipa pa so kljub temu zelo srčni in prizemljeni," pravi dvakratna olimpijska prvakinja, ki je junija kot prva ženska preplezala smer Bibliographie, ki velja za enega najpomembnejših vzdržljivostnih preizkusov sodobnega športnega plezanja.

Janja Garnbret FOTO: Red Bull Content Pool