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Formula 1

Baku po prvem dnevu v znamenju Mercedesa

Baku, 24. 09. 2026 14.58 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
George Russell

Dirkača Mercedesa, Kimi Antonelli in George Russell, sta tudi prvi dan v Bakuju nadaljevala prevlado srebrnih puščic. Najhitrejši na četrtkovih prostih treningih je bil Russell, ki je v prvem treningu za seboj pustil Maxa Verstappna, v drugem pa moštvenega kolega Antonellija, ki je v prvem prostem treningu pred VN Azerbajdžana odstopil.

Formula 1 - VN Azerbajdžana
Formula 1 - VN Azerbajdžana
FOTO: VOYO

Baku – mesto ob Kaspijskem morju (jezeru), glavno mesto Azerbajdžana in od leta 2017 tudi prizorišče Velike nagrade Azerbajdžana. Dirka poteka na uličnem dirkališču Baku City Circuit, ki je speljano v bližini slovitega Bakujskega bulvarja. Krog meri 6,003 kilometra, s čimer je Baku četrto najdaljše dirkališče v koledarju F1.

Toda tako kot na večini dirkališč v tej sezoni je tudi prvi dan v Bakuju minil v znamenju Mercedesa.

George Russell
George Russell
FOTO: AP

Russell narekoval tempo prvega prostega treninga

George Russell je dirkaški konec tedna v Bakuju začel odlično. Britanec je že na prvem prostem treningu narekoval tempo in pokazal, da Mercedes tudi na zahtevni ulični stezi meri visoko.

Russell je uvodni trening končal na vrhu s časom 1:45,387, s čimer je bil za štiri desetinke sekunde hitrejši od Maxa Verstappna. Tretji je bil Charles Leclerc s Ferrarijem. Za vodilnega v prvenstvu Kimija Antonellija se je prvi prosti trening končal precej bolj nesrečno. Italijan je moral zaradi težav s hidravliko svoj Mercedes ustaviti ob stezi in tako predčasno končati prvo sejo.

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Drugi prosti trening povsem v znamenju Mercedesov

Russell je na drugem treningu dirke za Veliko nagrado Azerbajdžana nadaljeval tam, kjer je končal prvega – na vrhu, tokrat pred svojim moštvenim kolegom pri Mercedesu Andreo Kimijem Antonellijem.

Russell je drugi prosti trening odvozil s časom 1:43,347, s čimer je pred vodilnim v prvenstvu Antonellijem dosegel pol sekunde prednosti, pred Verstappnom pa še tri desetinke.

Približno 20 minut pred koncem treninga je Arvid Lindblad preveč pritisnil skozi ovinka 8 in 9 ter trčil v zaščitni zid. Njegov dirkalnik Racing Bulls je pri tem utrpel precejšnjo škodo na desni strani.

"Res mi je žal", je po radiu dejal britanski novinec, ki je podobno napako storil že na drugem prostem treningu v Madridu.

Po odstranitvi Lindbladovega dirkalnika in čiščenju steze se je trening nadaljeval. A težav še ni bilo konec. Le nekaj trenutkov po nadaljevanju je svoj dirkalnik ustavil tudi Ollie Bearman. "Motor mi je ugasnil in se je preprosto pokvaril," je po radiu sporočil dirkač Haasa.

Lando Norris
Lando Norris
FOTO: AP

Norris: Imam nož v srcu

Aktualni svetovni prvak Lando Norris je prvi dan v Bakuju opisal zelo čustveno. Na vprašanje, koliko lahko v McLarnu zmanjšajo razliko, je odgovoril: "Nimam pojma. Bomo videli, kaj lahko naredimo. Avto se ni tako slabo obnašal, zato je le majhen nož v srcu, ko vidiš, kako daleč smo."

Glede tega, kako se na splošno počuti za volanom, je Norris dodal: "Vseeno mi je, kako samozavesten sem v avtomobilu, zanima me le tempo, in nismo zelo hitri. Vseeno mi je. Vozim kateri koli avto, ki mi ga dajo, hočem le, da je hiter, in trenutno ni prav hiter. Bomo videli, kaj lahko spremenimo za jutri."

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
FOTO: Profimedia

Antonelli in Mercedes sta bila veliko bolj zadovoljna kot Britanec po prvem dnevu. Italijan je v Baku prišel z 81 točkami prednosti v prvenstvu, a je imel prvi dan precej težav. V prvem prostem treningu ga je ustavila hidravlika, zaradi poškodb po požaru pa je moral izpustiti tudi polovico drugega treninga. Kljub temu je bil v prvem peti, v drugem pa drugi.

"Poskušali smo izvleči največ iz tega, kar smo imeli. Izgubili smo kar nekaj krogov, kar na uličnem dirkališču nikoli ni idealno. Na splošno pa smo se dobro pobrali in v dirkalniku se počutim precej dobro," je dejal Antonelli.

Mercedes je z Russellom dobil oba treninga, a v ekipi opozarjajo, da trenutne razlike še ne kažejo pravega razmerja moči. "Mislim, da bo vse precej bolj izenačeno, ko bomo vsi opravili enako število krogov na pnevmatikah," je dejal namestnik vodje ekipe Bradley Lord.

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George Russell Kimi Antonelli Formula 1 F1 Max Verstappen lando norris

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