Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Formula 1

Nenavadna kazen: zaradi sestrine obleke dirkač prejel 500 evrov globe

Madrid, 14. 09. 2026 15.57 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Š.Z.
zaradi prekratkae obleke njegove sestre je Montoya bil prisiljen plačati 500EUR.

Sestro voznika formule 2 Sebastiana Montoye so opazili v boksih brez predpisanih dolgih hlač, s čimer je kršila varnostne predpise tega športa na dirkališču v Madridu. V tistem trenutku naj bi stala poleg Montoyevega dirkalnika, zaradi česar so komisarji ekipo oglobili s 500 evri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nenavadnem incidentu, ki je zaznamoval dogajanje na veliki nagradi Španije v Madridu, se je v središču pozornosti znašla družina Montoya. Dirkač ekipe Prema Racing Sebastian Montoya je po kvalifikacijah formule 2 v bokse povabil svojo sestro Paulino Montoyo, vendar se je njena prisotnost končala z nepričakovano kaznijo.

Težava je nastala zaradi pravil FIA, ki določajo, da morajo ljudje v boksih nositi dolge hlače, ki jih mlada Španka ni nosila. Ekipa Prema je poskušala pojasniti, da Paulina ni članica ekipe, vendar to ni spremenilo odločitve komisarjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pravila namreč določajo, da je tekmovalec oziroma ekipa odgovoren tudi za osebe, ki jim odobri dostop do boksov.

FIA je v obrazložitvi zapisala, da so si sodniki ogledali videoposnetek in ugotovili kršitev predpisov. Montoya je zato prejel globo v višini 500 evrov.

Nenavadna situacija tako ni ostala zgolj družinski obisk v boksih, temveč je 500 evrov vredna napaka postala ena bolj bizarnih zgodb dirkaškega konca tedna.

formula 1 F1 f2 Sebastian Montoya

Kimi Antonelli je premierni zmagovalec dirke na novi stezi v Madridu

24ur.com Skočil na nasprotnikov motocikel, nato sta se še stepla – kakšna bo kazen?
24ur.com Hamiltonu zaradi uhana v nosu 25 tisoč evrov kazni
24ur.com Kek: Moja izključitev je bila absurdna
24ur.com Športni direktor Aprilie: Skrbi nas že od prvega prizorišča dalje
24ur.com Kako je videti delo slovenske sodnice na dirkah razreda motoGP?
24ur.com Skesani navijač, ki je vrgel bidon: Nimam razlage, šlo je za neumen impulz
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enkve
14. 09. 2026 17.43
Po moje so sodniki geji, punca je prva liga oz desetka.
Odgovori
+1
1 0
Sredinc
14. 09. 2026 17.38
pravila so pravila 🙂 red more bit
Odgovori
+0
1 1
Enakopraven
14. 09. 2026 16.46
Res bizarno...tu sodniki zadnje čase preveč silijo v ospredje
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Meghan pokazala, kako danes živita njena otroka
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Težka torba, boleč hrbet? Fizioterapevt staršem polaga na srce to
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
Vaš otrok vedno izbira isto knjigo? Razlog za to je bolj pomemben, kot se zdi
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
V nosečnosti je videti čudovito: Kaley Cuoco blestela ob zaročencu
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec dahnil usodni da in delil prve fotografije
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Mokasini, ki so hit sezone: razkrivamo, kako jih bomo nosile letos
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Ženske s tankimi lasmi prisegajo nanjo: paž, ki doda volumen brez veliko truda
Pokazala je bleščeč prstan
Pokazala je bleščeč prstan
vizita
Portal
Žlica medu pred spanjem - nov pristop k 'nočnemu' hujšanju?
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Spoznajte manj znane simptome nepravilnega delovanja ščitnice
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
Otrok, ki bere, razvija več kot le besedni zaklad: kaj o vplivu branja pravi znanost
cekin
Portal
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Kako naj jem in hkrati delam?' Odgovor nadrejene je razjezil na tisoče ljudi
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
'Mladi si tukaj ne morejo več kupiti doma': Evropejci vse glasneje zahtevajo omejitve za tuje kupce nepremičnin
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
moskisvet
Portal
Mili dviguje temperaturo: 'Jutri bi se poročila, prišla sem po moža'
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Imate pivski trebuh? Pozor, ne gre vedno le za odvečne kilograme
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'
Raj za turiste, pekel za domačine. Ta priljubljeni otok poka po šivih
Raj za turiste, pekel za domačine. Ta priljubljeni otok poka po šivih
dominvrt
Portal
Trdovratna rja v prhi? Ta trik jo lahko odstrani
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Na fotografijah so videti popolno, doma pa povzročajo največ težav
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
okusno
Portal
5 ključnih nasvetov za najboljšo gobovo juho
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
Glasujte za najljubšega tekmovalca MasterChef Slovenija
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
Fantastične jesenske jedi iz ene posode
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956