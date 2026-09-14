Nenavadna kazen: zaradi sestrine obleke dirkač prejel 500 evrov globe

V nenavadnem incidentu, ki je zaznamoval dogajanje na veliki nagradi Španije v Madridu, se je v središču pozornosti znašla družina Montoya. Dirkač ekipe Prema Racing Sebastian Montoya je po kvalifikacijah formule 2 v bokse povabil svojo sestro Paulino Montoyo, vendar se je njena prisotnost končala z nepričakovano kaznijo.

Težava je nastala zaradi pravil FIA, ki določajo, da morajo ljudje v boksih nositi dolge hlače, ki jih mlada Španka ni nosila. Ekipa Prema je poskušala pojasniti, da Paulina ni članica ekipe, vendar to ni spremenilo odločitve komisarjev.