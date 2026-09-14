Nenavadna kazen: zaradi sestrine obleke dirkač prejel 500 evrov globe

V nenavadnem incidentu, ki je zaznamoval dogajanje na veliki nagradi Španije v Madridu, se je v središču pozornosti znašla družina Montoya. Dirkač ekipe Prema Racing Sebastian Montoya je po kvalifikacijah formule 2 v bokse povabil svojo sestro Paulino Montoyo, vendar se je njena prisotnost končala z nepričakovano kaznijo.
Težava je nastala zaradi pravil FIA, ki določajo, da morajo ljudje v boksih nositi dolge hlače, ki jih mlada Španka ni nosila. Ekipa Prema je poskušala pojasniti, da Paulina ni članica ekipe, vendar to ni spremenilo odločitve komisarjev.
Pravila namreč določajo, da je tekmovalec oziroma ekipa odgovoren tudi za osebe, ki jim odobri dostop do boksov.
FIA je v obrazložitvi zapisala, da so si sodniki ogledali videoposnetek in ugotovili kršitev predpisov. Montoya je zato prejel globo v višini 500 evrov.
Nenavadna situacija tako ni ostala zgolj družinski obisk v boksih, temveč je 500 evrov vredna napaka postala ena bolj bizarnih zgodb dirkaškega konca tedna.
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