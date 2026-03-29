Po 'zaspanem' startu Mercedesa vodi Piastri pred Russellom

Suzuka, 29. 03. 2026 07.34 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Kimi Antonelli

Karavana Formule 1 se meri na dirki za Veliko nagrado Japonske, ki se je zaradi popravila zaščitne ograje po hudem trku na eni izmed spremljevalnih dirk začela z manjšo zamudo. Mercedesa sta 'zaspala' na startu, a se že prebijata nazaj v ospredje. Oscar Piastri vodi pred Georgeom Russellom. Dogajanje lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
07.43

Menjava gum tudi za Piastrija

Vodilni Piastri je v 19. krogu zapeljal v bokse. Avstralec se je odločil za postanek predvsem zaradi težav s sprednjo levo pnevmatiko. Na dirkalnik so mu namestili trdo zmes gum. Na stezo se je vrnil na šestem mestu, za Verstappna, a pred Leclerca.

07.40

Norris v bokse

Norris se je med vodilnimi kot prvi odločil za postanek, verjetno tudi zato, da zbere podatke za moštvenega kolega Piastrija, ki vodi pred Russellom. Na dirkalnik so mu namestili tršo različico gum, kar pomeni, da bo skušal zdržati do konca dirke.

07.36

Boj Antonellija in Leclerca

Antonelli je napadel Leclerca v šikani in ga prehitel, a je dirkač Ferrarija na ravnini s pomočjo baterije vrnil udarec in si znova priboril položaj v prvem ovinku. Stanje torej ostaja nespremenjeno.

07.31

Antonelliju je uspelo priti mimo Norrisa

Troboj za tretje mesto: Leclerc je dolgo zadrževal za seboj Norrisa in Antonellija, ki se je v 11. krogu končno uspel prebiti pred Britanca. Hamilton na šestem mestu je medtem nekoliko odpadel od te skupine, vodilna dvojica pa ima že 2,4 sekunde prednosti pred tem trobojem.

07.18

Russell nazaj na drugo mesto

Britanec je postavil najhitrejši krog in ob tem švignil mimo Leclerca. Norris se zaenkrat dobro upira Antonelliju, ki nikakor ne more mimo voznika McLarna.

formula 1 vn japonske suzuka

Antonelli: Počutim se odlično, steza mi ustreza

bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
dominvrt
Portal
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
