Po 'zaspanem' startu Mercedesa vodi Piastri pred Russellom

Karavana Formule 1 se meri na dirki za Veliko nagrado Japonske, ki se je zaradi popravila zaščitne ograje po hudem trku na eni izmed spremljevalnih dirk začela z manjšo zamudo. Mercedesa sta 'zaspala' na startu, a se že prebijata nazaj v ospredje. Oscar Piastri vodi pred Georgeom Russellom. Dogajanje lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO.
07.43
Menjava gum tudi za Piastrija
Vodilni Piastri je v 19. krogu zapeljal v bokse. Avstralec se je odločil za postanek predvsem zaradi težav s sprednjo levo pnevmatiko. Na dirkalnik so mu namestili trdo zmes gum. Na stezo se je vrnil na šestem mestu, za Verstappna, a pred Leclerca.
07.40
Norris v bokse
Norris se je med vodilnimi kot prvi odločil za postanek, verjetno tudi zato, da zbere podatke za moštvenega kolega Piastrija, ki vodi pred Russellom. Na dirkalnik so mu namestili tršo različico gum, kar pomeni, da bo skušal zdržati do konca dirke.
07.36
Boj Antonellija in Leclerca
Antonelli je napadel Leclerca v šikani in ga prehitel, a je dirkač Ferrarija na ravnini s pomočjo baterije vrnil udarec in si znova priboril položaj v prvem ovinku. Stanje torej ostaja nespremenjeno.
07.31
Antonelliju je uspelo priti mimo Norrisa
Troboj za tretje mesto: Leclerc je dolgo zadrževal za seboj Norrisa in Antonellija, ki se je v 11. krogu končno uspel prebiti pred Britanca. Hamilton na šestem mestu je medtem nekoliko odpadel od te skupine, vodilna dvojica pa ima že 2,4 sekunde prednosti pred tem trobojem.
07.18
Russell nazaj na drugo mesto
Britanec je postavil najhitrejši krog in ob tem švignil mimo Leclerca. Norris se zaenkrat dobro upira Antonelliju, ki nikakor ne more mimo voznika McLarna.
07.17
Mercedes se počasi prebija naprej
Russell se je prebil mimo Norrisa in zdaj lovi Leclerca, na aktualnega prvaka pa že preži tudi Antonelli.
07.11
Dirkači so startali! Slab začetek Mercedesa!
Izjemen start Piastrija, ki se je izstrelil pred oba Mercedesa in prevzel vodstvo. Drugi je Leclerc, tretji pa Norris. Russell je padel na četrto mesto, Antonelli pa na šesto, a je potem hitro opravil s Hamiltonom v boju za peto mesto.
07.00
Še pet minut do kroga za ogrevanje
Dirkači so že na startni ravnini, kjer čakajo na začetek VN Japonske.
06.58
06.58
06.56
Verstappen se ni uspel prebiti med najboljšo deseterico
Max Verstappen je izpadel že v drugem delu kvalifikacij in zasedel 11. mesto, medtem ko se je Isack Hadjar sicer prebil v tretji del, a na koncu zasedel osmo mesto.
Od predsezonskih testiranj v Bahrajnu naprej je Ferrari ekipa, na katero je treba paziti ob startu. Tako na obeh dirkah za veliko nagrado kot tudi na sprintu na Kitajskem so imeli izjemno hitre reakcije ob ugašanju luči, zato ni razloga, da tega ne bi ponovili tudi danes. Charles Leclerc bo imel priložnost s četrtega mesta, medtem ko Lewis Hamilton starta kot šesti.
06.45
Bo Piastri po dveh neuspehih uspel startati?
Oscar Piastri bo današnjo dirko začel s tretjega mesta, želi pa si prvič v letošnji sezoni dočakati start dirke. V Avstraliji je namreč trčil že na poti na startno mesto, na Kitajskem pa so oba McLarna zaradi različnih električnih težav umaknili s startne vrste.
06.40
Mercedes zaseda prvo startno vrsto
Mercedes je na stezi v Suzuki zasedel prvo startno vrsto, kar glede na njihovo premoč nad preostalo konkurenco v kvalifikacijah ni presenečenje. Kimi Antonelli je potrdil formo iz Šanghaja, potem ko je moštvenega kolega Georgea Russella premagal za skoraj tri desetinke sekunde in si priboril drugi zaporedni najboljši startni položaj.
06.35
Ljubiteljice in ljubielji Formule 1, dobro jutro!
Z vami bomo pospremili dirko za Veliko nagrado Japonske, ki se bo začela z 10 minutami zamika zaradi popravila zaščitne ograje.
