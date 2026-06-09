Bo Hrvaška v kratkem dobila dirkališče za Formulo 1?

Mednarodno dirkališče nameravajo zgraditi severno od Slunja. Zasnovano naj bi bilo po najvišjih standardih Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki omogočajo organizacijo dirk najvišjega ranga, tudi Formule 1. Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod je nedavno ugotovilo, da za projekt ni potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje. Investitorju je naložilo izvajanje 34 okoljskih ukrepov s posebnim poudarkom na zaščiti pred hrupom in programu spremljanja stanja okolja.

Okoljsko poročilo po poročanju portala Forbes Hrvaška predvideva gradnjo kompleksa na površini približno 50 hektarjev. Od tega bi 40 hektarjev zavzemalo območje dirkališča z dirkalno stezo, servisno cono in spremljajočo infrastrukturo, preostalih deset hektarjev pa bi bilo namenjenih turističnim in gostinskim vsebinam. Osrednji del projekta bo 4,2 kilometra dolga steza z 12 zavoji in več kot 34 metri višinske razlike. Imela bo več konfiguracij za različne namene, od avtomobilskih in motociklističnih tekmovanj do testiranj vozil, šol varne vožnje in komercialnih dogodkov.