Bo mesto vetrov dalo veter v jadra Antonellijevim zasledovalcem?

Baku je mesto, ki leži ob Kaspijskem morju (jezeru) in je zaznamovano z naftno industrijo oziroma z naftnim denarjem, ki s sabo pripelje visoke in moderne stolpnice kot npr. v Dubaju. Toda Baku ni samo moderno središče – je tudi zgodovinsko – Ičeri Šeher je uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Med dirko lahko gledalci tako vidijo zgodovinske znamenitosti, medtem ko mimo njih po ulicah vozijo dirkači formule 1.
Bakuju pravijo tudi "mesto vetrov", kar ni naključje, saj je mesto pogosto izpostavljeno močnim vetrovom. Ti lahko vplivajo na obnašanje dirkalnikov in voznikom otežijo vožnjo, predvsem na hitrih in odprtih delih dirkališča.
Bo bakujski veter obrnil karte v boju za naslov?
Dirka v Bakuju je bila prvič izvedena leta 2016, ko je bila prireditev imenovana Velika nagrada Evrope. Od leta 2017 nosi ime Velika nagrada Azerbajdžana. V svoji zgodovini je proga ponudila številne zanimive in nepredvidljive dirke, pri katerih so imeli pomembno vlogo strategija, pnevmatike, varnostni avtomobil in prehitevanja.
Kako se bo razpletla letošnja sezona, bomo še videli, toda Baku je ena izmed zadnjih postaj na poti Kimija Antonellija proti naslovu svetovnega prvaka. Njegov najbližji zasledovalec in moštveni kolega George Russell je dobil oba prosta treninga prvega dne v Bakuju, kar kaže na dobro formo britanskega dirkača. Russell za Antonellijem trenutno zaostaja 81 točk in bo zato na dirki skušal čim bolj zmanjšati razliko. Čeprav ima Antonelli trenutno okoli 93 odstotkov možnosti za osvojitev naslova, bi lahko prav Baku postal prizorišče enega največjih preobratov v zgodovini formule 1.
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