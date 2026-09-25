Bo mesto vetrov dalo veter v jadra Antonellijevim zasledovalcem?

Baku je mesto, ki leži ob Kaspijskem morju (jezeru) in je zaznamovano z naftno industrijo oziroma z naftnim denarjem, ki s sabo pripelje visoke in moderne stolpnice kot npr. v Dubaju. Toda Baku ni samo moderno središče – je tudi zgodovinsko – Ičeri Šeher je uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine. Med dirko lahko gledalci tako vidijo zgodovinske znamenitosti, medtem ko mimo njih po ulicah vozijo dirkači formule 1.

Bakuju pravijo tudi "mesto vetrov", kar ni naključje, saj je mesto pogosto izpostavljeno močnim vetrovom. Ti lahko vplivajo na obnašanje dirkalnikov in voznikom otežijo vožnjo, predvsem na hitrih in odprtih delih dirkališča.