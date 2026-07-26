Norris v vodstvu, Antonelli se je povsem približal Leclercu

Sobotno dogajanje na madžarskem Hungaroringu je bilo popolnoma v znamenju Landa Norrisa . Britanec je po tem, ko je dobil tretji prosti trening, odpeljal najhitrejši čas kroga v vseh delih kvalifikacij in si zagotovil svoj 17. najboljši startni položaj v karieri. Aktualnemu svetovnemu prvaku sta se najbolj približala Lewis Hamilton in Charles Leclerc .

Četrto mesto je dosegel Kimi Antonelli , peterico pa je dopolnil še Oscar Piastri . Po kvalifikacijah sta bila s strani komisije formule 1 kaznovana s pribitkom treh mest tako Hamilton kot Antonelli. Britancu so za nedeljsko dirko dodelili kazen zaradi oviranja Piastrija, ki je poskušal odpeljati zadnji hitri krog, a ker se Hamilton ni pravočasno umaknil z idealne linije, je bil primoran tega predčasno končati. Antonelli pa je dobil kazen, ker je v zadnjem hitrem krogu peljal prehitro pod rumeno zastavo zaradi nesreče Maxa Verstappna in prav tako kot Hamilton pred njim prejel pribitek treh mest.

Po dodeljenih kaznih je bil vrstni red za nedeljsko dirko od prvega do sedmega mesta naslednji: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, George Russell in Antonelli.

Kdo se bo na poletni odmor odpravil z najboljšim rezultatom, lahko od 14.30 dalje preverite na Kanalu A in VOYO, kjer bomo imeli bogat studijski del.