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Zgodba se razvija

Norris v vodstvu, Antonelli se je povsem približal Leclercu

Mogyorod, 26. 07. 2026 14.27 pred eno minuto 1 min branja 6

Avtor:
R.S. Lu.M
Lando Norris na VN Madžarske

Pred dirkači formule 1 je še zadnje sklepno dejanje pred poletnim premorom. Najboljši startni položaj na dirki si je v kvalifikacijah priboril Lando Norris pred Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom. Hamilton in Kimi Antonelli sta bila po kvalifikacijah s strani komisije formule 1 kaznovana in sta dirko začela tri mesta nižje od rezultata v kvalifikacijah. Dirko z bogatim studijskim delom lahko v neposrednem prenosu od 14.30 dalje spremljate na Kanalu A in VOYO.

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15.51

Antonelli napada Hamiltona, ki zaseda tretje mesto

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.41

Hamilton je z novimi gumami postavil najboljši čas dirke

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15.35

Mclarna sta znova prevzela vodstvo

Prvi je Piastri, drugi pa Norris

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.29

Nova najboljša trojica:

1. Antonelli 2. Piastri 3. Norris

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15.25

Vodilna pozicija trenutno pripada Antonelliju

Italijan je edini, skupaj s Hadjarjem, ki se še ni odločil za postanek

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Madžarske
Formula 1 - VN Madžarske
FOTO: VOYO

Sobotno dogajanje na madžarskem Hungaroringu je bilo popolnoma v znamenju Landa Norrisa. Britanec je po tem, ko je dobil tretji prosti trening, odpeljal najhitrejši čas kroga v vseh delih kvalifikacij in si zagotovil svoj 17. najboljši startni položaj v karieri. Aktualnemu svetovnemu prvaku sta se najbolj približala Lewis Hamilton in Charles Leclerc.

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Četrto mesto je dosegel Kimi Antonelli, peterico pa je dopolnil še Oscar Piastri. Po kvalifikacijah sta bila s strani komisije formule 1 kaznovana s pribitkom treh mest tako Hamilton kot Antonelli. Britancu so za nedeljsko dirko dodelili kazen zaradi oviranja Piastrija, ki je poskušal odpeljati zadnji hitri krog, a ker se Hamilton ni pravočasno umaknil z idealne linije, je bil primoran tega predčasno končati. Antonelli pa je dobil kazen, ker je v zadnjem hitrem krogu peljal prehitro pod rumeno zastavo zaradi nesreče Maxa Verstappna in prav tako kot Hamilton pred njim prejel pribitek treh mest.

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Po dodeljenih kaznih je bil vrstni red za nedeljsko dirko od prvega do sedmega mesta naslednji: Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, George Russell in Antonelli.

Kdo se bo na poletni odmor odpravil z najboljšim rezultatom, lahko od 14.30 dalje preverite na Kanalu A in VOYO, kjer bomo imeli bogat studijski del.

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KOMENTARJI6

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Pajki
26. 07. 2026 15.52
Zeh…. Dolgcas
Odgovori
0 0
SLOVENSKI CHATGPT
26. 07. 2026 15.44
Hungaro ring je dalec najbolj dolgocasno dirkalisce v koledarju F1.
Odgovori
0 0
HardKore
26. 07. 2026 15.03
Ferrari se že pred startom strelja v koleno... stare soft za start, hmmm
Odgovori
+1
1 0
Kviz
26. 07. 2026 15.01
Takoj ko sem videl Nino sem preklopil na drugi kanal.
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
26. 07. 2026 14.44
Lahko odstranite kodermanovo in jerancicko......ket to ni za poslusat kot tudi ne za gledat.....prav odbijajoce
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+1
2 1
NDM
26. 07. 2026 15.41
a ne ne Eva je zelo seksi ma strokovnosti ni in itak so reklame z formulo.... žalostno
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0 0
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