Bo Norris nadgradil kvalifikacije in odnesel zmago iz Madrida?

Čeprav je bil po zmagi v kvalifikacijah vidno presenečen, če ne celo šokiran, se tudi sam Lando Norris zaveda, da njegova prednost 11 tisočink sekunde pred trenunto vodilnim dikačem v karavani Formule 1 Kimijem Antonellijem ne pomeni kaj prida.
"Šokiran sem. Malo sem presenečen. Moj bog, to je bil eden boljših krogov, ki sem jih odpeljal v karieri. V zadnjem krogu je bil adrenalin na vrhuncu. Treba se je bilo sprostiti in se prepustiti toku," je po tretjem najboljšem startnem položaju na zadnjih štirih dirkah dejal 26-letni Britanec. Za pričakovati je, da bo mladi italijanski zvezdnik storil vse, da starejšemu kolegu iz vrst McLarna že 24 ur pozneje vrne udarec.
Iz druge vrste bosta dirko začela Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Britanec Lewis Hamilton (Ferrari). Moštveni sotekmovalec slednjega, Monačan Charles Leclerc, se je moral zadovoljiti s petim mestom, za Hamiltonom je zaostal vsega šest tisočink sekunde. Družbo v tretji vrsti mu bo delal Britanec George Russell (Mercedes).
Pred 14. od 23 dirk na koledarju letošnje sezone ima Antonelli na vrhu prvenstva 267 točk in krepko vodi pred moštvenim kolegom Russllom (201). Tretji je Hamilton s 191 točkami, četrti pa Norris s 171.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.