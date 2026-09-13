Bo Norris nadgradil kvalifikacije in odnesel zmago iz Madrida?

Čeprav je bil po zmagi v kvalifikacijah vidno presenečen, če ne celo šokiran, se tudi sam Lando Norris zaveda, da njegova prednost 11 tisočink sekunde pred trenunto vodilnim dikačem v karavani Formule 1 Kimijem Antonellijem ne pomeni kaj prida.

"Šokiran sem. Malo sem presenečen. Moj bog, to je bil eden boljših krogov, ki sem jih odpeljal v karieri. V zadnjem krogu je bil adrenalin na vrhuncu. Treba se je bilo sprostiti in se prepustiti toku," je po tretjem najboljšem startnem položaju na zadnjih štirih dirkah dejal 26-letni Britanec. Za pričakovati je, da bo mladi italijanski zvezdnik storil vse, da starejšemu kolegu iz vrst McLarna že 24 ur pozneje vrne udarec.