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Russell z dobrimi osmimi sekundami prednosti pred zasledovalci

Baku, 26. 09. 2026 12.48 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
R.S. A.V.
Baku

Pred dirkači Formule 1 je še sklepno dogajanje dirkaškega vikenda v Bakuju. Veliko nagrado bo s prvega startnega mesta začel George Russell, družbo v prvi startni vrsti pa mu bo delal še Charles Leclerc. Kimi Antonelli bo dirko zaradi napake v kvalifikacijah začel v ozadju. Dirko lahko v neposrednem prenosu od 14.00 naprej spremljate na Kanalu A in VOYO.

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21/51

Russell ima na prvem mestu že osem sekund prednosti pred zasledovalci

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
17/51

Antonelli že na 11. mestu

Italijan iz kroga v krog pridobiva mesta in se približuje deseterici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
15/51

Russell v ospredju povečuje prednost

Britanec si je po 15. krogih privozil že več kot šest sekund prednosti pred zasledovalci. Na drugem mestu je trenutno Piastri, za njim pa se peljeta Red Bulla Verstappen in Hadjar. Na petem mestu je trenutno Leclerc mesto za njim Lando Norris in Lewis Hamilton. Med najboljšo deseterico so trenutno še Pierre Gasly, Franco Colapinto in Ollie Bearman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
10/51

Verstappen vse bližje Piastriju

Nizozemec napada drugo mesto dirkača McLarna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
7/51

Poglejmo si posnetek starta dirke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Formula 1 - VN Azerbajdžana
Formula 1 - VN Azerbajdžana
FOTO: VOYO

Britanski dirkač Formule 1 George Russell (Mercedes) je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana. V prvi vrsti mu bo družbo delal Monačan Charles Leclerc (Ferrari). Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli bo po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal s 16. mesta.

Preberi še Kimi Antonelli trčil in zaključil kvalifikacije, najhitrejši Russell

Russell bo 12. dirko začel z najboljšega položaja, od tega petič letos. Nazadnje je bil v kvalifikacijah najhitrejši konec junija na VN Avstrije. Na drugem mestu je za Russellom kar osem desetink sekunde zaostal Leclerc. V drugi vrsti bosta Avstralec Oscar Piastri v McLarnu in Francoz Isack Hadjar z Red Bullom, ki se je po poškodbi zapestja po treh dirkah odsotnosti vrnil v karavano kraljice motošporta.

Veliko smole je imel vodilni v seštevku Antonelli (Mercedes), ki je v poskusu hitrega kroga ob rahlem trčenju v prvem ovinku uničil sprednjo obeso. Posledično je po uvrstitvi v drugi del kvalifikacij, vendar s preveč načetim dirkalnikom, zasedel šele 16. mesto.

Formula 1 - VN Azerbajdžana
Formula 1 - VN Azerbajdžana
FOTO: 24ur.com
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formula 1 baku vn Azerbajdžana dirka

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