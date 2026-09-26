Russell z dobrimi osmimi sekundami prednosti pred zasledovalci

Britanski dirkač Formule 1 George Russell (Mercedes) je bil daleč najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana. V prvi vrsti mu bo družbo delal Monačan Charles Leclerc (Ferrari). Vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli bo po trčenju v prvem delu kvalifikacij startal s 16. mesta.

Russell bo 12. dirko začel z najboljšega položaja, od tega petič letos. Nazadnje je bil v kvalifikacijah najhitrejši konec junija na VN Avstrije. Na drugem mestu je za Russellom kar osem desetink sekunde zaostal Leclerc. V drugi vrsti bosta Avstralec Oscar Piastri v McLarnu in Francoz Isack Hadjar z Red Bullom, ki se je po poškodbi zapestja po treh dirkah odsotnosti vrnil v karavano kraljice motošporta.

Veliko smole je imel vodilni v seštevku Antonelli (Mercedes), ki je v poskusu hitrega kroga ob rahlem trčenju v prvem ovinku uničil sprednjo obeso. Posledično je po uvrstitvi v drugi del kvalifikacij, vendar s preveč načetim dirkalnikom, zasedel šele 16. mesto.