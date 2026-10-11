Bo Verstappen slavil drugi teden zapored?

Sprint dirka je prinesla kar nekaj presenečenj. Najbolje je startal George Russell, ki pa je že v drugem krogu z zadnjim delom dirkalnika trčil v ograjo. Tako mu ni uspelo popraviti rezultata Velike nagrade Bahrajna, ki je prav tako ni končal. Dirko Velike nagrade Singapurja pa bo začel z zadnjega startnega položaja, ker je na zadnji preizkušnji presegel sezonsko omejitev vgradnje štirih dovoljenih sklopov motorjev na voznika.

Na sprinterski dirki sta med drugim trčila dirkača ekipe McLaren. Zaradi tega je Oscar Piastri sprint končal predčasno, Lando Norris pa je padel kar nekaj mest in končal na osmem mestu.

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V prvem in drugem delu kvalifikacij je vse kazalo, da bo s prvega startnega položaja startal Lewis Hamilton, a je Nizozemec v zadnjem delu postavil najhitrejši čas. Družbo v prvi startni vrsti mu bo delal Monačan Leclerc. Peterico so na kvalifikacijah dopolnili Hamilton, Kimi Antonelli in Norris.