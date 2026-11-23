"Ali lahko Charlesu (Leclercu) rečete, naj se j***no umakne?" je bil oster Lewis Hamilton, Charles Leclerc pa je potožil: "Hamilton bi moral biti previdnejši s tem prerivanjem, ker se to ne bo dobro končalo." Ferrari je zaradi petelinjenja svojih dirkačev izpadel kot največji osmoljenec dirke. Leclerc je trčil v Hamiltona ravno v trenutku, ko je po poročanju časnika La Gazzetta dello Sport iz boksov prišlo navodilo, naj ne napada moštvenega kolega. To je bil že tretji letošnji trk med Ferrarijevima dirkačema, kultni italijanski športni časnik pa opozarja, da se zaradi tega vse bolj maje stolček šefu moštva Fredericu Vasseurju.

Spor med Ferrarijevima dirkačema, Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom, se nadaljuje. Kdo bo plačal najvišjo ceno? FOTO: AP

Kot še piše Gazzetta, je premirje med Hamiltonom in Leclercom zdržalo le eno dirko. Ravno ko se je zdelo, da sta dirkača končno našla skupni jezik, je v Las Vegasu sledil nov Ferrarijev polom, ki je v Italiji odmeval kot prava sramota. Kamen spotike je bil znova Monačan. Leclerc je s trkom namreč zavrtel Hamiltona kljub navodilu moštva, naj ne napada moštvenega kolega. Po dirki je francoski dirkač nase prevzel vso krivdo za incident, po navedbah Gazzette pa mu je Vasseur zaradi tega pošteno "opral glavo". Največja težava ni sam incident, temveč to, da se ponavlja. Leclerc in Hamilton sta trčila že v Monzi in Mehiki, tako da je bil Las Vegas že tretji takšen primer. Italijanski časnik ugotavlja, da se očitno nista ničesar naučila ter da so številni pogovori, ki so jih dirkača in Vasseur opravili za zaprtimi vrati, izzveneli v prazno.

Šef Ferrarija Frederic Vasseur je po novem trčenju Hamiltona in Leclerca na udaru (hudih) kritik. FOTO: Profimedia

Gazzetta poudarja, da je rivalstvo med njima tako močno, da postane skoraj vsak njun dvoboj eksploziven. To velja tudi takrat, ko se borita zgolj za stranska mesta, na katera se je Ferrari v zaključku sezone že navadil. Kadar ni v igri višji cilj, je po oceni časnika težko vsiliti moštveno taktiko dvema dirkačema, ki sta si enakovredna tako po statusu kot po rezultatih. Vse skupaj bi se lahko, poroča Gazzetta, Vasseurju vrnilo kot bumerang. Francoz je v upravljanje dobil projekt, ki ga časnik označuje bolj za uganko kot igračo, predal pa mu ga je predsednik John Elkann, ko se je odločil v Maranello pripeljati Hamiltona. Takšne blamaže ob ponavljajočih se strateških napakah s poveljniškega pulta še dodatno majejo položaj šefa ekipe, ki je že tako pod drobnogledom.

Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta ne le moštvena kolega, temveč tudi velika rivala. FOTO: AP

Po pisanju italijanskega športnega dnevnika je bil Vasseur po dirki besen. Kljub temu časnik dvomi, da bodo grožnje z denarnimi kaznimi ali drugimi sankcijami zadostovale za vzpostavitev reda, predvsem zato, ker imata tako Leclerc kot Hamilton pri Ferrariju zelo dobro zaščiteni pogodbi. V takšnih okoliščinah, sklene Gazzetta, je odločilna avtoriteta vodje, kot zgled pa navaja šefa Mercedesa Tota Wolffa.