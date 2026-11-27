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Formula 1 - VN Katarja FOTO: VOYO

Ob Britancu Ollieju Bearmanu bo v zasedbi še brazilski novinec Rafael Camara, ki je zamenjal izkušenega Francoza Estebana Ocona.

"Nadaljevanje sodelovanja z Bearmanom je bila povsem naravna odločitev. Bili smo priča njegovemu napredku, predanosti in kakovosti, ki jo prinaša tako na stezi kot zunaj nje. Bearman ima izjemno delovno etiko in silno željo, da bi tako ekipo kot samega sebe potisnil še naprej," je pred dirko za veliko nagrado Katarja dejal vodja ekipe Haas Ayao Komatsu.

Bearman, prihodnost Ferrarija leta 2028?

Prisotnost Ollieja Bearmana, ki ga Ferrari vidi kot možnega prihodnjega dirkača moštva iz Maranella, ekipi zagotavlja dodatno varnost v primeru odhoda katerega od zdajšnjih voznikov. Mladi Britanec medtem potrpežljivo čaka na svojo veliko priložnost za debi v rdečem dirkalniku.

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"Ni skrivnost, da sem vesel, da bom z Haasom nadaljeval tudi leta 2027. To moštvo je imelo ključno vlogo pri mojem razvoju in vedno sem čutil veliko zaupanje vseh v ekipi," je za Gazzetto Dello Sport dejal Bearman.

Ollie Bearman FOTO: AP

"Seveda sem hvaležen Ferrariju za vse priložnosti, ki mi jih je ponudil. Nekega dne sanjam, da bom oblekel rdeči kombinezon, zato bom še naprej trdo delal in dokazoval, da si to zaslužim."

Ker so vrata Ferrarija za sezono 2027 že zaprta, bo Bearman prihodnje leto skušal kar najbolje izkoristiti priložnost pri Haasu in si zagotoviti položaj prve izbire, če bi se pri Ferrariju leta 2028 odprlo prosto mesto. Pri tem bo zanj zelo pomembno, da se izkaže tudi v neposrednem obračunu z novim moštvenim kolegom Rafaelom Camaro. Brazilec, prav tako član Ferrarijeve vozniške akademije, bo leta 2027 pri Haasu debitiral kot redni dirkač.

Ollie Bearman FOTO: AP

Medtem ko se pri Ferrariju nadaljuje boj med moštvenima kolegoma, se bo tudi pri ameriškem moštvu odvijal zanimiv dvoboj dveh Ferrarijevih varovancev za morebitno prihodnjo priložnost v rdečem dirkalniku. Konkurenca za sedež pri Ferrariju je tako ostrejša kot kadar koli prej.